Fotógrafo brasileiro expõe ação de batedores de carteira em Paris | A TARDE

Um fotógrafo brasileiro filmou e postou nas redes sociais uma tentativa de furto que sofreu no metrô de Paris,na França, praticado por um grupo de adolescentes. O caso ocorreu há nove dias.



Segundo César Melo, ele reconheceu as pickpockets [expressão em Inglês que significa batedor de carteira] e, para afastá-las, pegou o celular e as expôs no metrô.



“Eu fui quase roubado agora no metrô de Paris. As pickpockets me rodearam dentro do metrô, mas como eu já conheço, sei quem são as pickpockets, porque estou todo dia andando no metrô aqui, já peguei o celular, já gravei e já intimidei, para não ser furtado dentro do metrô. Muito cuidado no metrô de Paris”, falou o fotógrafo no vídeo; assista abaixo.





Reprodução/Redes Sociais

Nas imagens, é possível perceber o grupo, formado por meninas adolescentes. Algumas deixam o vagão quando César começa a filmar e a falar diretamente com elas.



“Aí você está no metrô, e as pickpockets vêm aqui tudo te rodear, olha que delícia. Olha as pickpockets aqui! Dá tchauzinho, pickpocket! Olha o nível das pickpockets: criança, menino… Pickpocket! No metrô de Paris, tem que tomar cuidado”, diz César, enquanto mostra o grupo.



Em um momento, uma das meninas do grupo mostra o dedo médio para ele, que filma e responde: “Olha só a educação das pickpockets. Manda bonjour, pickpocket”, falou.

