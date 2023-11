Gaza recebe auxílio de segundo comboio de ajuda humanitária | A TARDE

Um segundo comboio de ajuda humanitária com 17 caminhões entrou em Gaza, neste domingo, 21. A informação é da mídia estatal do Egito.

A entrada foi liberada por Rafah, cidade palestina que faz fronteira com o Egito. Essa é a segunda entrega de ajuda humanitária em dois dias.

A agência da ONU para os refugiados palestinos alertou para o risco da região ficar sem combustível até terça-feira, 24. No entanto, ainda não se sabe se os caminhões estão carregados de combustível para Gaza, de acordo com informação divulgada pelo UOL.

Mais de 100 caminhões com ajuda humanitária ainda aguardam autorização para entrar na faixa de Gaza. A cidade palestina está cercada por Israel desde o ataque surpresa do Hamas em 7 de outubro.

O governo brasileiro negocia a passagem de um grupo de 30 brasileiros e seus familiares diretos. Centenas de pessoas com passaportes estrangeiros aguardam do lado palestino para entrar no Egito.

Sem combustível, não haverá água e nem o funcionamento de hospitais e padarias. Além da ajuda não ter como chegar a muitos civis necessitados, além da ausência de assistência humanitária.

A ONU informou que são necessários 100 caminhões diariamente para cumprir as necessidades essenciais em Gaza. Além disso, a ajuda recebida até agora é considerada insuficiente, e a água destinada a Gaza atende a apenas 1% da população e por apenas um dia.

De acordo com o UOL, Philippe Lazzarini, comissário-geral da UNRWA, disse que os moradores de Gaza estão vivendo sob um bloqueio israelense que vetou o fornecimento de alimentos, água, eletricidade e remédios.