Geórgia: Adolescente que matou 4 em ataque será julgado como adulto

O caso aconteceu na Apalachee High School - Foto: Reprodução/YouTube/Fox10News

O adolescente de 14 anos que deixou 4 mortos e 9 feridos durante um ataque a tiros em uma escola da Géorgia (EUA), nesta quarta-feira, 4, será acusado e julgado como adulto. A informação foi confirmada por Chris Hosey, diretor do Georgia Bureau of Investigation.

Detido pela polícia após o tiroteio, o jovem está sendo mantido, sem fiança, no Centro Regional de Detenção Juvenil de Gainesville, de acordo com o diretor de comunicações do Departamento de Justiça Juvenil da Geórgia, Glenn Allen.

A data para sua primeira audiência está definida para esta sexta, 6, por videoconferência, com um juiz do Tribunal Superior do Condado de Barrow.

Os investigadores tentam buscar respostas sobre a motivação dele para o crime e também como ele teve acesso à arma usada: um fuzil AR-15, um rifle semiautomático.

Há um ano, o atirador chegou a ser ouvido pela polícia após fazer ameaças online sobre a possibilidade de realizar um tiroteio na escola. Agentes foram à sua casa e também conversaram com seu pai, que disse que tinha armas de caça em casa, mas o filho não tinha acesso a elas.

O caso aconteceu na Apalachee High School, colégio de ensino médio do condado de Barrow, na cidade de Winder. O município fica nos arredores da capital da Geórgia, Atlanta.