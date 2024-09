Atirador invade escola nos EUA e deixa quatro mortos

Por volta das 12h, um porta-voz disse que o incidente estava sob controle - Foto: Reprodução NBC TV / YouTube

Uma escola com 2.000 alunos no estado da Georgia (EUA) foi alvo de um atirador nesta quarta-feira, 4. O incidente deixou quatro mortos e nove feridos, segundo a polícia.

O caso aconteceu na Apalachee High School, colégio de ensino médio do condado de Barrow, na cidade de Winder, que fica nos arredores da capital da Georgia, Atlanta.

De acordo com informações do escritório de investigação do governo da Georgia, quatro pessoas morreram baleadas, e outras quatro ficaram feridas após serem atingidas por disparos do atirador. As identidades das vítimas ainda não foram divulgadas.

Em um comunicado, a polícia local disse ter sido avisada sobre um disparo de tiros na escola por volta das 10h23 no horário local (11h23 no horário de Brasília). Dezenas de agentes foram enviados, e um suspeito foi detido.

A polícia entrou no prédio principal da escola e conseguiu retirar centenas de alunos e levá-los ao campo de futebol americano do colégio.

"Aproximadamente às 10h23, policiais de diversas delegacias e bombeiros foram enviados à escola devido a um relato de tiros", disse o comunicado divulgado pelo gabinete do xerife (chefe da polícia) local.

De acordo com o jornal local "Athens Banner-Herald", a escola enviou uma mensagem aos pais às 10h45 do horário local (11h45 horário de Brasília), dizendo:

“Apalachee High School está sob lockdown rígido após relatos de tiros. A polícia está aqui. Por favor, não tente vir à escola neste momento enquanto os policiais trabalham para proteger a área".

O procurador-geral dos EUA, Merrick Garland, disse que o FBI e o Escritório de Álcool, Tabaco, Armas de Fogo e Explosivos estão no local do tiroteio investigando o incidente. Garland afirmou também que o Departamento de Justiça americano está preparado para fornecer recursos e apoio nos próximos dias.

Por determinação policial, todas as escolas do condado foram fechadas como "medida de precaução".

Às 12h (13h horário de Brasília), um porta-voz disse que o incidente estava sob controle e que os alunos estavam sendo liberados. O escritório de campo do FBI em Atlanta enviou agentes para a escola para dar suporte à polícia local, disse Jenna Sellitto, porta-voz do escritório.

Segundo a Casa Branca, o presidente Joe Biden já foi informado sobre o ocorrido.