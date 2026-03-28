Golpe da ansiedade: mulher finge doença, recebe R$ 150 mil e é condenada

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Mulher alegava sofrer de ansiedade incapacitante para receber benefícios sociais - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A britânica Catherine Wieland, de 33 anos, que alegava sofrer de ansiedade incapacitante para receber benefícios sociais, foi condenada após autoridades descobrirem que ela mantinha uma rotina ativa, com viagens internacionais e atividades de lazer.

Moradora de Goring-by-Sea, ela admitiu ter recebido indevidamente o equivalente a cerca de US$ 31,5 mil (cerca de R$ 150 mil) em auxílios do Departamento de Trabalho e Pensões do Reino Unido entre 2021 e 2024. A mulher afirmava às autoridades que a ansiedade era tão severa que a impedia até de cozinhar ou realizar a própria higiene.

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No entanto, as investigações apontaram uma realidade diferente. Registros financeiros e apurações indicaram que Wieland viajou mais de 8 mil quilômetros até o México, onde praticou surfe e desceu em tirolesa. No Reino Unido, ela frequentou o parque de diversões Thorpe Park ao menos três vezes.

Procedimentos estéticos

Além disso, os investigadores identificaram que, no período em que recebia os benefícios, a britânica realizou 76 procedimentos estéticos e esteve em pelo menos 60 bares, casas noturnas e restaurantes.

Mesmo após a viagem internacional, Wieland solicitou uma reavaliação do benefício, alegando agravamento do quadro de ansiedade. “Eu não sabia que não era permitido sair de casa”, afirmou.

Devolução dos valores

Diante das evidências, ela se declarou culpada por não informar mudanças em suas condições ao órgão responsável. A Justiça determinou a devolução integral dos valores recebidos indevidamente.

Proferida na quinta-feira, 26, a sentença fixou pena de 28 semanas de prisão, suspensa por 18 meses.