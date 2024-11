Grávida assume direção de ambulância enquanto marido morria

Aaron Morris e Samantha - Foto: Reprodução

Um homem identificado como Aaron Morris, de 31 anos, morreu no hospital. Já a esposa, Samantha Morris, estava grávida de 13 semanas de gêmeos no momento do falecimento. Mas o que mais chama atenção nesta história é a forma como a dupla chegou ao centro médico: com ela pilotando a ambulância.

Ele sofreram um acidente de moto em julho de 2022 e, segundo o Daily Mail, quando os paramédicos chegaram, o motorista da ambulância não sabia o endereço do hospital, obrigando Samantha a assumir o volante. O caso aconteceu há dois anos, só tornou-se público nesta semana.

A britânica disse ao Tribunal da Inglaterra que seu marido estava consciente e respirando quando ela chegou ao local, poucos momentos após a colisão. No entanto, nos 54 minutos que as equipes da ambulância levaram para chegar, sua condição piorou.

Ele morreu logo após chegar ao Hospital Universitário de North Durham. "Eu estava lá para segurar a mão de Aaron enquanto seu coração dava a última batida", disse Samantha no Inquérito.

Relato

Quando o motorista chegou ao acidente, ele perguntou a Samantha onde era o hospital mais próximo. Samantha, então, assumiu o volante.

"Eu estava grávida de 13 semanas e meu marido estava fazendo RCP na parte de trás da ambulância", disse. "Por que eu deveria decidir para qual hospital meu marido deveria ser levado? Tenho que conviver com o fato de que se eu desse a orientação certa ele poderia estar vivo até hoje".

Ela acrescentou que o motorista 'tomou a decisão certa ao perguntar' e que ela não 'o culpa por isso'.

"As pessoas que o gerenciam e o treinam deveriam ter dado a ele as ferramentas para saber onde fica o hospital mais próximo", disse ela. "Ele tomou a decisão certa naquele dia usando o que tinha, que era eu, que moro na área".