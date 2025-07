Grupo de brasileiros é resgatado após ficar preso em nevasca no Chile

Local onde o grupo foi resgatado no Chile - Foto: Divulgação | Municipalidad de San Pedro

Após mais de 30 pessoas ficarem presas em uma nevasca no Chile, na noite de quinta-feira, 26, o grupo foi resgatado, sendo 19 turistas brasileiros. De acordo com o prefeito de San Pedro de Atacama, Justo Zuleta Santander, os resgatados estavam oito caminhões, três veículos particulares e uma van.

"Uma janela climática favorável permitiu que as equipes avançassem de Hito Cajón, onde máquinas de Segurança Viária já operavam, removendo uma densa camada de neve", disse a prefeitura de San Pedro de Atacama.

No comunicado, a prefeitura pediu que os turistas não façam viagens para áreas montanhosas enquanto as condições climáticas instáveis persistirem. "O município lembra a todos da importância de respeitar os alertas meteorológicos oficiais e seguir as recomendações das autoridades, pois eventos como este confirmam os riscos reais", disse a prefeitura.

Os brasileiros estavam presos desde quarta-feira, 25, e passaram a noite dentro de um ônibus.