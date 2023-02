Guerra na Ucrânia completa um ano e ameaça cenário global

A guerra na Ucrânia completa um ano nesta sexta-feira, 24. Com a permanência das tensões, os Estados Unidos chegaram a enviar um comunicado para que seus cidadãos deixem a Rússia imediatamente, com a justificativa do risco dos mesmos sofrerem violações no âmbito dos direitos humanos.

O conflito tem gerado preocupação global, por envolver a Rússia, que tem potência militar e nuclear, contra o regime político e econômico ucraniano. O presidente russo Vladimir Putin ordenou a invasão do leste da Ucrânia no dia 24 de fevereiro de 2022, após o presidente Volodymyr Zelensky fazer a aproximação e expressar o desejo de aproximação com a Otan, algo visto como uma ameaça para a independência dos russos, segundo Putin.

De lá para cá, bombardeios contra edifícios e estruturas de infraestrutura ocorrem a todo o momento na Ucrânia, com um saldo de milhares de mortes até o momento. Zelensky declarou lei marcial em todo o país. E Sirenes de ataque aéreo passaram a ser ouvidas em toda a Ucrânia na maior parte do dia.

A guerra de informações e o jogo político por apoio também passaram a tomar conta dos noticiários, em especial com relação à violação de direitos humanos por parte de militares e possibilidade de acordos políticos que trariam um impacto direto para o desfecho da guerra na região.

Em encontro recente com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, no último dia 9, o líder norte-americano tentou convencer o presidente Lula (PT) a apoiar a Ucrânia no conflito.

Zelensky, inclusive, tem cobrado posição dos países que são contra o conflito em solo ucraniano e a proteção dos membros de blocos importantes como a Otan.