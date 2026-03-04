Guerra no Líbano: Israel invade Khiam e bombardeios deixam 11 mortos

Siga o A TARDE no Google

Fumaça sobe do bombardeio israelense na vila de Khiam, no sul do Líbano - Foto: RABIH DAHER/AFP

A guerra no Oriente Médio atingiu um novo patamar de gravidade nesta quarta-feira, 4. No quinto dia de confrontos diretos, bombardeios israelenses mataram pelo menos 11 pessoas no Líbano, enquanto o Exército de Israel (IDF) expandiu sua ofensiva terrestre ao entrar na localidade de Khiam, situada a cerca de seis quilômetros da fronteira.

O conflito escalou rapidamente desde segunda-feira, após o Hezbollah lançar ataques massivos para "vingar" a morte do líder supremo iraniano, Ali Khamenei. Em resposta, Israel agora exige o desarmamento total do grupo e a evacuação completa da área entre a fronteira e o rio Litani.

Ataques no coração de Israel e Beirute

O Hezbollah demonstrou nesta quinta-feira um aumento em seu alcance bélico. O grupo reivindicou ataques com drones contra indústrias aeroespaciais no centro de Israel — o alvo mais distante da fronteira atingido até o momento. Mísseis de precisão também foram disparados contra bases militares no norte do território israelense.

Em Beirute, os bombardeios de Israel atingiram zonas que não integram os redutos tradicionais do Hezbollah:

Aramun e Saadiyat: Zonas residenciais onde ataques deixaram seis mortos e oito feridos.

Zonas residenciais onde ataques deixaram seis mortos e oito feridos. Hazmieh: Bairro cristão próximo ao palácio presidencial, onde um hotel foi destruído.

Bairro cristão próximo ao palácio presidencial, onde um hotel foi destruído. Baalbek: No leste, um edifício de quatro andares desabou, deixando cinco mortos e 15 feridos.

Crise humanitária e deslocados

A ofensiva já provoca um rastro de destruição civil. Segundo o Ministério da Saúde do Líbano, pelo menos 50 pessoas morreram e centenas ficaram feridas desde o início da semana. A Organização Mundial da Saúde (OMS) confirmou a morte de três socorristas durante explosões no distrito de Tiro, no sul.

Até o momento, as autoridades libanesas estimam que a guerra já provocou o deslocamento de mais de 58 mil pessoas. O Exército israelense afirma que manterá a intensidade dos ataques até garantir a segurança de sua fronteira norte e a neutralização total das capacidades militares do movimento pró-iraniano.

Mapa da Crise: Pontos Críticos do Confronto

1. O Avanço Terrestre (Sul do Líbano)

Khiam : Localidade estratégica a 6 km da fronteira. É o ponto onde as tropas israelenses realizaram a incursão terrestre mais profunda nesta quarta-feira (4).

: Localidade estratégica a 6 km da fronteira. É o ponto onde as tropas israelenses realizaram a incursão terrestre mais profunda nesta quarta-feira (4). Distrito de Tiro : Alvo de bombardeios intensos onde foi confirmada a morte de três socorristas da OMS.

: Alvo de bombardeios intensos onde foi confirmada a morte de três socorristas da OMS. Linha do Rio Litani : Israel emitiu ordens de evacuação total para as comunidades situadas entre a fronteira e este rio, sinalizando a criação de uma "zona de exclusão" militar.

2. Alvos em Beirute (Capital)

Hazmieh : Bairro de maioria cristã, próximo ao palácio presidencial e embaixadas. Um hotel foi atingido, marcando a expansão dos alvos para além das áreas xiitas.

: Bairro de maioria cristã, próximo ao palácio presidencial e embaixadas. Um hotel foi atingido, marcando a expansão dos alvos para além das áreas xiitas. Aramun e Saadiyat : Zonas residenciais ao sul da capital, fora dos redutos do Hezbollah, onde ocorreram 6 das 11 mortes do dia.

: Zonas residenciais ao sul da capital, fora dos redutos do Hezbollah, onde ocorreram 6 das 11 mortes do dia. Periferia Sul (Dahiyeh) : Reduto tradicional do Hezbollah que sofreu ataques em série após ordens de evacuação, atingindo inclusive áreas próximas a hospitais.

3. O Leste e a Fronteira Norte (Interior)

Baalbek : Cidade milenar no Vale do Beqaa. Um edifício de quatro andares foi destruído, deixando 5 mortos. A região é considerada uma importante base logística do Hezbollah.

4. Contraofensiva do Hezbollah (Alvos em Israel)

Centro de Israel : Ataque inédito com drones contra indústrias aeroespaciais (alvo mais distante da fronteira até agora).

: Ataque inédito com drones contra indústrias aeroespaciais (alvo mais distante da fronteira até agora). Haifa : Ataque contra a base naval em represália aos bombardeios em Beirute.

: Ataque contra a base naval em represália aos bombardeios em Beirute. Norte de Israel : Disparos de "mísseis de precisão" contra bases militares de fronteira.

Resumo Humanitário

Deslocados : +58.000 pessoas.

: +58.000 pessoas. Vítimas Totais (desde segunda) : 50 mortos e 335 feridos (dados parciais).