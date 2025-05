Hamas prepõe trégua de 5 anos e libertação de reféns em Gaza

Palestino caminha sobre escombros e detritos no local dos ataques israelenses - Foto: Eyad Baba/AFP

O Hamas propôs neste sábado, 26, uma trégua de cinco anos com Israel, em troca da libertação de todos os reféns mantidos em Gaza e de um acordo que encerre a guerra, que já dura 18 meses. A proposta será discutida em uma reunião com mediadores egípcios no Cairo.

O grupo palestino também exige um cessar-fogo permanente, a retirada das tropas israelenses da Faixa de Gaza, a troca de prisioneiros e a entrada de ajuda humanitária. Israel, que ainda não respondeu formalmente à proposta, mantém a exigência do desarmamento do Hamas — condição rejeitada pelo grupo.

Enquanto isso, os ataques continuam. Neste sábado, bombardeios israelenses mataram pelo menos 17 palestinos na Faixa de Gaza, segundo a Defesa Civil local. Muitos dos mortos eram crianças. Israel retomou sua ofensiva em 18 de março, após uma trégua de dois meses.

Desde o ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro de 2023, que matou 1.218 pessoas, o conflito já resultou em mais de 51 mil mortes palestinas, segundo dados do Ministério da Saúde do Hamas.