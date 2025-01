Homem é preso com facão e facas ao tentar entrar no Capitólio dos EUA

Caitólio, Estados Unidos - Foto: Alex Edelman | AFP

Um homem foi preso ao tentar entrar armado com facas na sede do poder legislativo dos Estados Unidos, o Capitólio, nesta quarta-feira, 8. Atualmente, o edifício histórico está sendo utilizado para o funeral do ex-presidente Jimmy Carter.

“Durante a triagem de segurança nas portas norte do CVC [Centro de Visitantes do Capitólio], nossos policiais avistaram um facão na bolsa do homem, pararam a máquina de raio X, prenderam o homem e guardaram o facão”, disseram as autoridades locais.

Além do facão, três outras facas menores foram encontradas com o homem. Ele foi preso por “múltiplas acusações de porte de arma perigosa”.

A Polícia do Capitólio informou que o suspeito responderá por porte de arma perigosa. As autoridades não informaram se ele planejava algum ataque, nem se há relação entre o caso e o funeral de Carter.