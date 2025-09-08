Menu
MUNDO

Homem embriagado tenta abrir porta de avião e provoca pouso de emergência

Polícia entrou na aeronave e retirou o suspeito algemado

Luan Julião

Por Luan Julião

08/09/2025 - 13:25 h
Ryanair declarou que mantém “tolerância zero” para comportamentos indisciplinados
Ryanair declarou que mantém “tolerância zero” para comportamentos indisciplinados -

Um voo da Ryanair que partiu de Bournemouth, na Inglaterra, com destino a Girona, na Espanha, precisou ser desviado para Toulouse, na França, após um passageiro embriagado colocar em risco a segurança a bordo na última quinta-feira, 4.

De acordo com testemunhas, o homem tentou abrir a porta de emergência em pleno voo, dizendo que queria sair da aeronave. A atitude provocou pânico entre os passageiros, que reagiram para impedi-lo. Houve confusão dentro da cabine: o suspeito cuspiu e chegou a agredir com socos quem tentava contê-lo.

A situação se prolongou por cerca de meia hora até que o grupo de viajantes conseguiu imobilizá-lo com a ajuda de cintos de segurança. Três pessoas precisaram segurá-lo até o pouso de emergência.

Vídeos registraram o momento em que a polícia francesa entrou no avião e retirou o passageiro algemado, levando-o ao chão antes de retirá-lo da aeronave. Somente após a intervenção, o voo pôde seguir viagem para Girona.

Em nota, a Ryanair declarou que mantém “tolerância zero” para comportamentos indisciplinados e reforçou que continuará adotando medidas firmes contra passageiros que coloquem em risco a segurança dos voos.

