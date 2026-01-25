Homem escala prédio mais alto do país sem equipamento de segurança

Durante todo o percurso, moradores e turistas acompanharam a subida a partir das ruas próximas - Foto: I-Hwa Cheng/AFP

O americano Alex Honnold, um dos nomes mais conhecidos da escalada extrema, realizou neste domingo, 25, uma façanha inédita ao subir do chão ao topo do Taipei 101, em Taiwan, sem cordas, capacete ou qualquer tipo de segurança.

A escalada levou cerca de uma hora e meia e terminou a mais de 500 metros de altura, no topo de um dos edifícios mais emblemáticos do planeta.

Tudo sobre Mundo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Durante todo o percurso, moradores e turistas acompanharam a subida a partir das ruas próximas. Quando Honnold finalmente alcançou o último andar, foi recebido com aplausos e gritos, acenando em comemoração após concluir o desafio.

O escalador descreveu o momento como intenso, especialmente por causa das condições climáticas. “Estava ventando bastante. O pensamento era simples: manter o equilíbrio e não cair. Mas a vista lá de cima compensa tudo”, relatou após descer.

Subida técnica e desgaste físico

Diferentemente de uma escalada em rocha natural, Honnold avançou pela fachada do prédio usando pequenas reentrâncias metálicas e detalhes arquitetônicos como apoio. Em vários pontos, precisou contornar estruturas decorativas salientes, sustentando o próprio peso apenas com os braços.

O maior desafio, segundo ele, ficou concentrado no trecho intermediário da torre, entre os andares 33 e 64, área conhecida como “blocos de bambu”, marcada por superfícies irregulares e inclinação acentuada. Pequenas varandas serviram como paradas rápidas para recuperação.

Transmissão ao vivo e reação do público

A escalada foi exibida ao vivo pela Netflix, com um atraso técnico de 10 segundos por segurança. O desafio estava programado para o sábado (24), mas acabou adiado após a chuva deixar a estrutura escorregadia.

Acostumado a escalar em ambientes isolados, Honnold afirmou que a presença de centenas de pessoas observando mudou completamente a experiência.

“Normalmente não tem ninguém por perto. Desta vez, era diferente. Havia nervosismo, mas também muita energia positiva. As pessoas estavam vibrando”, disse.

Escalada anterior

O Taipei 101 já havia sido escalado anteriormente. Em 2004, o francês Alain Robert subiu o edifício durante sua inauguração. A diferença é que Honnold foi o primeiro a completar o trajeto inteiro sem qualquer tipo de corda, estabelecendo um novo marco.