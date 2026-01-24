Megatempestade cancela milhares de voos neste fim de semana

- Foto: Divulgação | Latam Airlines

Uma forte tempestade de inverno provocou o cancelamento de milhares de voos domésticos e internacionais nos Estados Unidos ao longo do fim de semana.

Dados de plataformas de monitoramento apontam que mais de 9 mil operações aéreas previstas para o período foram suspensas por causa do avanço do sistema climático.

O impacto chegou ao Brasil. Um voo que partiria de Guarulhos com destino a Nova York foi cancelado, e companhias aéreas passaram a alertar para atrasos e suspensões em rotas entre o Brasil e cidades norte-americanas, principalmente na costa leste.

A LATAM Airlines informou que as mudanças na malha aérea afetam voos programados até o início da semana e ressaltou que o cenário é consequência direta do mau tempo nos Estados Unidos. A empresa afirmou ainda que os passageiros estão sendo orientados e recebem o atendimento previsto pela legislação brasileira.

Escalas no exterior concentram os maiores transtornos

Embora as decolagens do Brasil para o exterior estejam ocorrendo normalmente, muitos passageiros enfrentam dificuldades ao tentar concluir a viagem. O problema está, principalmente, nas escalas internacionais, onde trechos finais com destino aos Estados Unidos têm sido cancelados.

Monitoramentos indicam suspensões de conexões em hubs importantes da aviação internacional, como Miami, Atlanta, Bogotá, Cidade do Panamá e Santiago, o que tem impedido o embarque de passageiros para o destino final.

Em aeroportos brasileiros como Galeão, Viracopos, Confins, Manaus, Curitiba e Florianópolis, as partidas seguem ativas, mas com risco de reacomodação ou espera prolongada. Já em Brasília, os voos para os EUA operaram dentro do previsto nesta manhã, segundo as companhias.

Milhões sob alerta meteorológico

A instabilidade atmosférica que atinge os Estados Unidos mantém cerca de 140 milhões de pessoas em áreas de risco, em uma extensa faixa do país. A previsão indica nevascas intensas e formação severa de gelo, especialmente em regiões do sul e do leste norte-americano.

Especialistas alertam que o peso do gelo acumulado pode provocar quedas de energia em larga escala, danos estruturais e interrupções prolongadas no transporte, cenário que explica o alto número de cancelamentos e a instabilidade nas operações aéreas.