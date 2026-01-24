MUNDO
Perigo no mar: garoto de 12 anos morre após ataque de tubarão
O ataque ocorreu em uma região popular entre banhistas, preocupando moradores locais
Por Luan Julião
Um garoto de 12 anos morreu neste sábado, 24, em Sydney, Austrália, após ter sido atacado por um tubarão. A família confirmou o falecimento do adolescente, Nico Antic.
O incidente aconteceu no último domingo, 18, enquanto Nico se divertia com amigos, pulando de rochas para a água. Durante a atividade, ele foi mordido, sofrendo ferimentos graves em ambas as pernas. Amigos e equipes de emergência conseguiram retirá-lo da água, mas ele permaneceu em estado crítico até a morte.
Leia Também:
Especialistas apontam que fortes chuvas que aumentaram o volume de água doce no porto nos dias anteriores podem ter criado condições favoráveis para a presença do tubarão-touro, considerado o provável autor do ataque, segundo a agência Reuters.
Na Austrália, os ataques de tubarão são relativamente comuns, com cerca de 20 casos registrados por ano. No entanto, a maioria não é fatal, e menos de três resultam em mortes anualmente, de acordo com dados de grupos de conservação.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes