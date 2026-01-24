Menu
MUNDO

Perigo no mar: garoto de 12 anos morre após ataque de tubarão

O ataque ocorreu em uma região popular entre banhistas, preocupando moradores locais

Luan Julião

Por Luan Julião

24/01/2026 - 12:49 h
Nico Antic tinha apenas 12 anos e estava em férias quando ocorreu o ataque
Nico Antic tinha apenas 12 anos e estava em férias quando ocorreu o ataque

Um garoto de 12 anos morreu neste sábado, 24, em Sydney, Austrália, após ter sido atacado por um tubarão. A família confirmou o falecimento do adolescente, Nico Antic.

O incidente aconteceu no último domingo, 18, enquanto Nico se divertia com amigos, pulando de rochas para a água. Durante a atividade, ele foi mordido, sofrendo ferimentos graves em ambas as pernas. Amigos e equipes de emergência conseguiram retirá-lo da água, mas ele permaneceu em estado crítico até a morte.

Especialistas apontam que fortes chuvas que aumentaram o volume de água doce no porto nos dias anteriores podem ter criado condições favoráveis para a presença do tubarão-touro, considerado o provável autor do ataque, segundo a agência Reuters.

Na Austrália, os ataques de tubarão são relativamente comuns, com cerca de 20 casos registrados por ano. No entanto, a maioria não é fatal, e menos de três resultam em mortes anualmente, de acordo com dados de grupos de conservação.

