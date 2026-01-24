Menu
MUNDO
2 KM DE ALTURA

Novo arranha-céu mais alto do mundo fará o Senna Tower ser baixinho

Expectativa é que o edifício se torne um dos principais pontos turísticos do mundo

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

24/01/2026 - 16:00 h | Atualizada em 24/01/2026 - 16:28
Imagem ilustrativa da imagem Novo arranha-céu mais alto do mundo fará o Senna Tower ser baixinho
-

O Senna Tower, arranha-céu residencial de luxo em construção em Balneário Camboriú, no litoral de Santa Catarina, promete entrar para a história da engenharia mundial. Com mais de 500 metros de altura e 157 andares, o edifício fará uma homenagem ao ex-piloto Ayrton Senna, tricampeão mundial de Fórmula 1, e deverá se tornar o maior prédio residencial do mundo quando for concluído.

Apesar da grandiosidade do projeto brasileiro, o título de edifício mais alto do planeta deverá ficar com o Rise Tower, um megaprojeto anunciado pelo governo da Arábia Saudita. Previsto para ser construído na cidade de Riad, o prédio terá impressionantes 2 quilômetros de altura e 678 andares, superando com ampla margem todos os arranha-céus existentes ou em construção.

O Rise Tower será mais que o dobro da altura do Burj Khalifa, em Dubai, que atualmente detém o recorde mundial com 828 metros. O novo edifício saudita também ultrapassará a Torre Jeddah, com 1 km de altura, que está em obras no mesmo país e que, até então, era considerada o futuro prédio mais alto do mundo.

Leia Também:

Perigo no mar: garoto de 12 anos morre após ataque de tubarão
Conselho da Paz: Trump recebe ‘não’ de países e Lula se posiciona
Casa Branca faz postagem de Trump com pinguim e vira chacota

Megaprojeto faz parte do Vision 2030

O empreendimento está sendo desenvolvido pelo renomado escritório Foster + Partners, com apoio do Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF). O investimento estimado é de cerca de R$ 28 bilhões. O projeto tem o aval do príncipe herdeiro Mohammad bin Salman e integra o programa Vision 2030, que busca diversificar a economia saudita e transformar o país em um polo global de turismo, inovação e arquitetura.

O Rise Tower contará com hotéis de luxo, áreas de entretenimento, restaurantes de alta gastronomia e espaços comerciais, seguindo o modelo de grandes ícones arquitetônicos como o Burj Khalifa. A expectativa é que o edifício se torne um dos principais pontos turísticos do mundo, atraindo milhões de visitantes nos próximos anos.

Tags:

arábia saudita arquitetura arranha-céus balneário camboriú brasil engenharia luxo Turismo

