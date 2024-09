Homem ganha R$ 200 mil em loteria, mas funcionário rasga bilhete

Justiça definiu que a agência deveria pagar todo o valor do bilhete premiado - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um homem tirou a sorte grande ao acertar os números de um bilhete premiado de loteria. Com a conquista, o rapaz iria colocar no bolso cerca de R$ 200 mil, mas tudo mudou quando ele compareceu na agência para retirar o prêmio.

Ao chegar no local, ele entregou o ticket ao funcionário, que colocou dentro do computador e confirmou que ele deveria ganhar o dinheiro. No entanto, o profissional rasgou o bilhete e escondeu em uma gaveta. A situação aconteceu nos Estados Unidos.

Indignado, o homem tentou falar com os superiores do funcionário, mas eles disseram que, sem o bilhete da agência, não podiam dar o prêmio.

O caso foi levado na Comissão de Loterias de Hoosier, que ao revisar as câmeras de segurança, foi possível ver que quem rasgou o bilhete foi o funcionário. A justiça definiu que a agência deveria pagar todo o valor do bilhete premiado.