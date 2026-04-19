TRAGÉDIA
Homem invade casas e mata oito crianças a tiros
O atirador invadiu três casas diferentes para cometer o crime
Um homem assassinou oito crianças na manhã deste domingo, 19, na cidade de Shreveport, em Louisiana, nos Estados Unidos. Ele invadiu cerca de três residências e atirou contra as vítimas, que tinham entre 1 e 14 anos.
Segundo informações divulgadas pela imprensa local, o assassino foi morto a tiros pouco tempo depois de cometer o crime, durante uma breve perseguição policial, realizada há poucos metros do local da tragédia.
A polícia estadunidense alegou que a chacina foi ocasionada por uma briga doméstica e que acredita-se que o homem seja parente de uma das crianças. O atirador proferiu disparos contra 10 pessoas, mas informações sobre as outras duas possíveis vítimas ainda não foram divulgadas.
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Resposta das autoridades
Ciente da gravidade do caso, o prefeito de Shreveport, Tom Arceneaux, se pronunciou publicamente. “Esta é uma situação trágica, talvez a pior situação trágica que já tivemos em Shreveport”, disse ele.
O governador da Louisiana, Jeff Landry, também se manifestou e afirmou que estava muito abalado com a situação. “Estamos orando por todos os afetados. Somos profundamente gratos aos agentes da lei e aos socorristas que trabalham incansavelmente no local”, lamentou.
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