Homem invade casas e mata oito crianças a tiros

Policiais dando declarações sobre o ocorrido - Foto: Reprodução | Facebook

Um homem assassinou oito crianças na manhã deste domingo, 19, na cidade de Shreveport, em Louisiana, nos Estados Unidos. Ele invadiu cerca de três residências e atirou contra as vítimas, que tinham entre 1 e 14 anos.

Segundo informações divulgadas pela imprensa local, o assassino foi morto a tiros pouco tempo depois de cometer o crime, durante uma breve perseguição policial, realizada há poucos metros do local da tragédia.

Tudo sobre Mundo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A polícia estadunidense alegou que a chacina foi ocasionada por uma briga doméstica e que acredita-se que o homem seja parente de uma das crianças. O atirador proferiu disparos contra 10 pessoas, mas informações sobre as outras duas possíveis vítimas ainda não foram divulgadas.

Resposta das autoridades

Ciente da gravidade do caso, o prefeito de Shreveport, Tom Arceneaux, se pronunciou publicamente. “Esta é uma situação trágica, talvez a pior situação trágica que já tivemos em Shreveport”, disse ele.

O governador da Louisiana, Jeff Landry, também se manifestou e afirmou que estava muito abalado com a situação. “Estamos orando por todos os afetados. Somos profundamente gratos aos agentes da lei e aos socorristas que trabalham incansavelmente no local”, lamentou.