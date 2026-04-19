Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MUNDO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

TRAGÉDIA

Homem invade casas e mata oito crianças a tiros

O atirador invadiu três casas diferentes para cometer o crime

Franciely Gomes
Por

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Policiais dando declarações sobre o ocorrido
Policiais dando declarações sobre o ocorrido -

Um homem assassinou oito crianças na manhã deste domingo, 19, na cidade de Shreveport, em Louisiana, nos Estados Unidos. Ele invadiu cerca de três residências e atirou contra as vítimas, que tinham entre 1 e 14 anos.

Segundo informações divulgadas pela imprensa local, o assassino foi morto a tiros pouco tempo depois de cometer o crime, durante uma breve perseguição policial, realizada há poucos metros do local da tragédia.

Tudo sobre Mundo em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A polícia estadunidense alegou que a chacina foi ocasionada por uma briga doméstica e que acredita-se que o homem seja parente de uma das crianças. O atirador proferiu disparos contra 10 pessoas, mas informações sobre as outras duas possíveis vítimas ainda não foram divulgadas.

Leia Também:

Robô corre meia-maratona 6 minutos mais rápido que recorde humano
Oito crianças morrem em série de ataques nos Estados Unidos
Lula visita Alemanha em busca de acordo para reindustrializar o Brasil

Resposta das autoridades

Ciente da gravidade do caso, o prefeito de Shreveport, Tom Arceneaux, se pronunciou publicamente. “Esta é uma situação trágica, talvez a pior situação trágica que já tivemos em Shreveport”, disse ele.

O governador da Louisiana, Jeff Landry, também se manifestou e afirmou que estava muito abalado com a situação. “Estamos orando por todos os afetados. Somos profundamente gratos aos agentes da lei e aos socorristas que trabalham incansavelmente no local”, lamentou.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

crime estados unidos mundo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Policiais dando declarações sobre o ocorrido
Play

Papa Leão deseja “feliz Páscoa” em português e volta a criticar guerra

Policiais dando declarações sobre o ocorrido
Play

Ex-combatente baiano denuncia torturas contra brasileiros na Ucrânia

Policiais dando declarações sobre o ocorrido
Play

Baiano escapa, mas mísseis retêm brasileiros no Catar; Dubai é rota de esperança

Policiais dando declarações sobre o ocorrido
Play

Por que soldados de Israel transformaram a Bahia em destino pós-guerra?

x