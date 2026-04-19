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TRAGÉDIA

Oito crianças morrem em série de ataques nos Estados Unidos

Segundo as autoridades locais, o crime é tratado como um caso de violência doméstica

Isabela Cardoso
Por

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O cenário encontrado pelos investigadores foi descrito como "extenso".
O cenário encontrado pelos investigadores foi descrito como "extenso". -

Uma manhã de domingo marcada pelo horror chocou o estado da Louisiana, no sul dos Estados Unidos. Oito crianças, com idades entre 1 e 14 anos, foram mortas a tiros na cidade de Shreveport.

De acordo com as autoridades locais, o crime é tratado como um caso de violência doméstica que se desdobrou em múltiplas cenas de crime.

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O autor dos disparos, que ainda não teve a identidade revelada, fugiu do local em um veículo roubado após o ataque. Após uma perseguição policial em alta velocidade, o suspeito foi baleado e morto pelos agentes.

A polícia acredita que ele agiu sozinho e confirmou que algumas das crianças vitimadas eram descendentes diretos do atirador.

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Investigação em múltiplas cenas de crime

O cenário encontrado pelos investigadores foi descrito como "extenso". O policial Chris Bordelon informou que os crimes ocorreram em duas residências distintas, enquanto uma terceira casa também passou por perícia.

Além das oito crianças mortas, outras duas pessoas foram atingidas pelos disparos; o estado de saúde delas permanece sob sigilo médico.

O episódio reforça as estatísticas alarmantes de violência armada nos Estados Unidos, onde o acesso facilitado a armamentos frequentemente resulta em tragédias familiares de larga escala.

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Tags:

estados unidos Louisiana violência doméstica

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