MUNDO
Trump assina ordem para acelerar uso de psicodélicos nos EUA
Medida destina US$ 50 milhões para pesquisas sobre saúde mental
O presidente dos EUA, Donald Trump, assinou uma ordem executiva que amplia o investimento federal em pesquisas com substâncias psicodélicas para tratamento de transtornos mentais.
A medida prevê a destinação de US$ 50 milhões para impulsionar testes clínicos de novos medicamentos, com foco em condições como o Transtorno de Estresse Pós-Traumático.
Apoio dentro do governo
A iniciativa conta com respaldo de figuras influentes da administração, como Robert Kennedy Jr. e Marty Makary, agência reguladora de medicamentos e alimentos dos EUA.
O objetivo é acelerar a aprovação de tratamentos considerados promissores, especialmente para veteranos de guerra, grupo frequentemente afetado por transtornos mentais graves.
Ibogaína ganha destaque
Entre as substâncias em foco está a ibogaína, derivada da planta africana Tabernanthe iboga.
A droga tem sido estudada principalmente no tratamento da dependência química e vem sendo utilizada por ex-combatentes que buscam alternativas terapêuticas, muitas vezes fora dos EUA.
Com a nova ordem, a Food and Drug Administration deve facilitar a análise de pedidos para seu uso como medicamento.
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Debate científico e cultural
A decisão ocorre em meio a discussões globais sobre o uso de psicodélicos na medicina. Especialistas apontam potencial terapêutico, mas também levantam questões éticas e culturais, como a apropriação de práticas tradicionais.
Outras substâncias, como MDMA e psilocibina, também estão em fase avançada de testes clínicos para tratar depressão, ansiedade e transtornos obsessivos.
Contexto e simbolismo
A assinatura da ordem executiva ocorreu às vésperas do Dia da Bicicleta, data que marca a primeira experiência intencional com LSD pelo químico suíço Albert Hofmann.
O movimento sinaliza uma possível mudança de paradigma na política de saúde mental dos EUA, com maior abertura para terapias alternativas baseadas em evidências científicas.
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