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Trump assina ordem para acelerar uso de psicodélicos nos EUA

Medida destina US$ 50 milhões para pesquisas sobre saúde mental

Gustavo Zambianco
Por

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Donald Trump, presidente dos Estados Unidos
Donald Trump, presidente dos Estados Unidos -

O presidente dos EUA, Donald Trump, assinou uma ordem executiva que amplia o investimento federal em pesquisas com substâncias psicodélicas para tratamento de transtornos mentais.

A medida prevê a destinação de US$ 50 milhões para impulsionar testes clínicos de novos medicamentos, com foco em condições como o Transtorno de Estresse Pós-Traumático.

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Apoio dentro do governo

A iniciativa conta com respaldo de figuras influentes da administração, como Robert Kennedy Jr. e Marty Makary, agência reguladora de medicamentos e alimentos dos EUA.

O objetivo é acelerar a aprovação de tratamentos considerados promissores, especialmente para veteranos de guerra, grupo frequentemente afetado por transtornos mentais graves.

Ibogaína ganha destaque

Entre as substâncias em foco está a ibogaína, derivada da planta africana Tabernanthe iboga.

A droga tem sido estudada principalmente no tratamento da dependência química e vem sendo utilizada por ex-combatentes que buscam alternativas terapêuticas, muitas vezes fora dos EUA.

Com a nova ordem, a Food and Drug Administration deve facilitar a análise de pedidos para seu uso como medicamento.

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Debate científico e cultural

A decisão ocorre em meio a discussões globais sobre o uso de psicodélicos na medicina. Especialistas apontam potencial terapêutico, mas também levantam questões éticas e culturais, como a apropriação de práticas tradicionais.

Outras substâncias, como MDMA e psilocibina, também estão em fase avançada de testes clínicos para tratar depressão, ansiedade e transtornos obsessivos.

Contexto e simbolismo

A assinatura da ordem executiva ocorreu às vésperas do Dia da Bicicleta, data que marca a primeira experiência intencional com LSD pelo químico suíço Albert Hofmann.

O movimento sinaliza uma possível mudança de paradigma na política de saúde mental dos EUA, com maior abertura para terapias alternativas baseadas em evidências científicas.

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Donald Trump medicina

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