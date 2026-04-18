Idosa entra para o Guinness como a pessoa mais velha pulando corda

Moradora de Beverly Hills, mulher transformou a rotina matinal em um espetáculo digital - Foto: NYT

A câmera está posicionada, a luz entra pela cozinha e, antes mesmo da música começar, Annie Judis já sabe exatamente o que fazer. Aos 82 anos, ela não apenas grava vídeos: constrói, dia após dia, uma narrativa própria sobre envelhecer.

Moradora de Beverly Hills, Judis transformou a rotina matinal em um espetáculo digital. Com roupas coloridas, trilha animada e uma corda nas mãos, ela salta diante do celular enquanto conversa com milhares de seguidores. Não se trata apenas de exercício físico, mas de presença: para ela, mostrar é parte essencial do processo.

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Uma trajetória que começa antes das redes

Muito antes de viralizar, Annie já entendia o poder da imagem. Nos anos 1960 e 1970, sob o nome artístico Jean Bell, abriu caminhos em uma indústria ainda marcada por barreiras raciais. Atuou em produções como Mean Streets, de Martin Scorsese, e participou de séries populares da televisão americana.

Essa experiência com as câmeras, no entanto, ganhou um novo significado décadas depois. Agora, ela não depende de diretores ou estúdios: é protagonista e produtora da própria história.

Recomeço improvável aos 70 anos

O salto com corda, hoje sua marca registrada, não foi planejado como carreira. Surgiu quase por acaso, após o desinteresse por academias tradicionais. O que começou como tentativa despretensiosa rapidamente virou desafio pessoal.

No início, poucos segundos eram suficientes para causar exaustão. Em vez de desistir, Annie transformou a limitação em meta. Em poucos meses, alcançou um minuto contínuo, marca que a levou a competir e, aos 75 anos, entrar para o Guinness World Records como a pessoa mais velha a disputar a modalidade.

Entre performance e mensagem

Com o tempo, suas apresentações ganharam elementos de espetáculo. Em competições, ela incorpora personagens, brinca com estereótipos da velhice e surpreende o público ao revelar, em segundos, uma performance atlética vigorosa.

Mas o impacto vai além do entretenimento. Annie se tornou uma espécie de embaixadora informal do envelhecimento ativo, mostrando que capacidade física não precisa seguir padrões rígidos de idade.

Corpo, luto e resistência

A relação com a corda também atravessa momentos íntimos. Durante a doença do marido, diagnosticado com demência, o exercício funcionou como válvula de escape emocional. Após a morte dele, em 2022, manteve a prática como forma de seguir em frente.

"Aquela corda salvou minha vida", resume.

O movimento repetido, quase meditativo, ajudou a transformar dor em continuidade.

Um estilo de vida sem roteiro convencional

Fora das redes, Annie mantém uma rotina que mistura disciplina e prazer. Treina com intensidade, mas também valoriza pequenos rituais: almoços longos, momentos de descanso e escolhas pouco ortodoxas, como admitir que evita vegetais e prefere aproveitar a vida à sua maneira.

Ainda assim, o compromisso com o corpo é visível. Seus treinos incluem exercícios de força e resistência, mostrando que o desempenho vai além do salto.