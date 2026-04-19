INOVAÇÃO
Robô corre meia-maratona 6 minutos mais rápido que recorde humano
Feito ocorreu neste domingo, 19, em Pequim
Um robô humanoide completou uma meia-maratona em 50 minutos e 26 segundos e quebrou o recorde mundial humano na distância.
O feito ocorreu neste domingo, 19, em Pequim, com o Lightning, desenvolvido pela fabricante chinesa Honor. A prova tem 21 quilômetros.
Leia Também:
Até então, o recorde humano era de 57 minutos e 20 segundos, marca do ugandense Jacob Kiplimo, segundo a World Athletics.
Qual foi a técnica usada?
Durante a corrida, o robô manteve ritmo constante e não apresentou sinais de desaceleração na chegada. Com 1,69 m de altura, utilizou movimentos dos braços para manter o equilíbrio ao longo do percurso.
O resultado é visto como um avanço da China na corrida tecnológica com os Estados Unidos.
O país tem ampliado investimentos no setor desde 2015, quando a robótica passou a ser tratada como área estratégica para modernizar a indústria.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes