Robô corre meia-maratona 6 minutos mais rápido que recorde humano

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Robô bate recorde humano em meia-maratona - Foto: Pedro Pardo/AFP

Um robô humanoide completou uma meia-maratona em 50 minutos e 26 segundos e quebrou o recorde mundial humano na distância.

O feito ocorreu neste domingo, 19, em Pequim, com o Lightning, desenvolvido pela fabricante chinesa Honor. A prova tem 21 quilômetros.

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Até então, o recorde humano era de 57 minutos e 20 segundos, marca do ugandense Jacob Kiplimo, segundo a World Athletics.

Qual foi a técnica usada?

Durante a corrida, o robô manteve ritmo constante e não apresentou sinais de desaceleração na chegada. Com 1,69 m de altura, utilizou movimentos dos braços para manter o equilíbrio ao longo do percurso.

O resultado é visto como um avanço da China na corrida tecnológica com os Estados Unidos.

O país tem ampliado investimentos no setor desde 2015, quando a robótica passou a ser tratada como área estratégica para modernizar a indústria.