Robôs humanoides serão 'estagiários' na fabricação de carros elétricos; entenda
Dispositivos podem realizar atividades que exigem alta resistência
As inovações tecnológicas vêm inundando o mercado. Entre elas, o presidente da Xiaomi, Lu Weibing, anunciou nesta terça-feira, 3, os testes do uso de robôs humanoides para a fabricação de carros elétricos.
A divulgação ocorreu durante uma feira internacional de tecnologia, o Mobile World Congress 2026, realizada na Espanha. Em entrevista, ele contou que os humanoides foram criados internamente, com o intuito de evitar interferência externa no desenvolvimento do projeto.
Segundo o presidente, os robôs ainda estão em período de testes, sendo utilizados como “estagiários” na empresa.
“Para integrar robôs em nossas linhas de produção, o maior desafio é que eles acompanhem o ritmo. Na fábrica de automóveis da Xiaomi, a cada 76 segundos, um carro novo sai da linha de montagem. Os dois robôs humanoides conseguem manter nosso ritmo”, disse em entrevista à CNBC.
Robôs como “estagiários”
As funções atribuídas aos robôs incluem mover diferentes materiais durante a construção de um carro. De acordo com os testes preliminares, os humanoides conseguem executar cerca de 90% das tarefas em um período de três horas.
Ainda durante a feira, foi destacado que, no futuro, os robôs poderão substituir humanos em determinadas funções, inclusive realizando atividades que exigem resistência.
Mesmo assim, a atuação dos “robôs estagiários” segue em fase de testes e observação para avaliar desempenho e adaptação.
Está no mercado?
O primeiro contato do público com o robô humanoide da Xiaomi, o CyberOne, ocorreu em 2022. No entanto, o dispositivo ainda não está à venda.
Além da Xiaomi, outras companhias chinesas vêm investindo em inovações tecnológicas. Um exemplo é o China Media Group, que, em fevereiro, lançou uma série de shows com humanoides que dançavam e lutavam no palco.
