Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > TECNOLOGIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

INOVAÇÃO

Robôs humanoides serão 'estagiários' na fabricação de carros elétricos; entenda

Dispositivos podem realizar atividades que exigem alta resistência

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

04/03/2026 - 14:48 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Robôs humanoides serão 'estagiários'
Robôs humanoides serão 'estagiários' -

As inovações tecnológicas vêm inundando o mercado. Entre elas, o presidente da Xiaomi, Lu Weibing, anunciou nesta terça-feira, 3, os testes do uso de robôs humanoides para a fabricação de carros elétricos.

A divulgação ocorreu durante uma feira internacional de tecnologia, o Mobile World Congress 2026, realizada na Espanha. Em entrevista, ele contou que os humanoides foram criados internamente, com o intuito de evitar interferência externa no desenvolvimento do projeto.

Tudo sobre TECNOLOGIA em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Segundo o presidente, os robôs ainda estão em período de testes, sendo utilizados como “estagiários” na empresa.

“Para integrar robôs em nossas linhas de produção, o maior desafio é que eles acompanhem o ritmo. Na fábrica de automóveis da Xiaomi, a cada 76 segundos, um carro novo sai da linha de montagem. Os dois robôs humanoides conseguem manter nosso ritmo”, disse em entrevista à CNBC.

Leia Também:

Brasil desenvolve drone militar de 4 metros capaz de carregar 150 kg de equipamentos
Adeus iPhone 15: Apple lança novo modelo 17e e retira antigo de linha
Fim do esmalte? Unhas digitais podem dominar o mercado da beleza

Robôs como “estagiários”

As funções atribuídas aos robôs incluem mover diferentes materiais durante a construção de um carro. De acordo com os testes preliminares, os humanoides conseguem executar cerca de 90% das tarefas em um período de três horas.

Ainda durante a feira, foi destacado que, no futuro, os robôs poderão substituir humanos em determinadas funções, inclusive realizando atividades que exigem resistência.

Mesmo assim, a atuação dos “robôs estagiários” segue em fase de testes e observação para avaliar desempenho e adaptação.

Está no mercado?

O primeiro contato do público com o robô humanoide da Xiaomi, o CyberOne, ocorreu em 2022. No entanto, o dispositivo ainda não está à venda.

Além da Xiaomi, outras companhias chinesas vêm investindo em inovações tecnológicas. Um exemplo é o China Media Group, que, em fevereiro, lançou uma série de shows com humanoides que dançavam e lutavam no palco.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

robô humanoide robôs autônomos tecnologia xiaomi

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Robôs humanoides serão 'estagiários'
Play

Casas feitas por impressora 3D podem transformar o mercado de trabalho

Robôs humanoides serão 'estagiários'
Play

Megan, a "filha digital" da Bahia que revoluciona a segurança com IA

Robôs humanoides serão 'estagiários'
Play

Movie Gen: veja como funcionar nova plataforma de criar vídeos da Meta

Robôs humanoides serão 'estagiários'
Play

Representantes de startups discutem tecnologia na Bahia; veja o evento

x