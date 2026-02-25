Fim do esmalte? Unhas digitais podem dominar o mercado da beleza

Siga o A TARDE no Google

Produto estará disponível a partir de junho de 2026 - Foto: Reprodução| Freepik

Em outra inovação tecnológica, o mercado de beleza pode sofrer com as mudanças. A empresa iPolish lançou uma novidade em 2026: unhas postiças digitais que mudam a cor por meio de um aplicativo no celular.

Entre mais de 300 cores, você não precisa remover o esmalte ou refazer o processo, levando apenas cinco segundos para ser realizado.

Feitas de acrílico e aplicadas de como unhas postiças tradicionais. No entanto, o material é feito com nanopolímeros eletroforéticos, uma tecnologia parecida com a de tinta eletrônica (e-ink).

Como elas funcionam?

Por meio de um dispositivo via Bluetooth pelo aplicativo da marca. O usuário pode selecionar a cor, bastando aproximar o aparelho de cada unha para atualizar a cor da unha.

Além de ser rápida e prática, o produto é resistente à água e não precisa de recarga para manter a cor escolhida. A pré-venda está disponível e custa US$ 95, ou seja R$ 500, a partir de junho de 2026, incluindo cabo USB-C e acessórios extras de aplicação.

Veja: