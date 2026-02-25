INOVAÇÃO
Fim do esmalte? Unhas digitais podem dominar o mercado da beleza
Produto estará disponível a partir de junho de 2026
Siga o A TARDE no Google
Em outra inovação tecnológica, o mercado de beleza pode sofrer com as mudanças. A empresa iPolish lançou uma novidade em 2026: unhas postiças digitais que mudam a cor por meio de um aplicativo no celular.
Entre mais de 300 cores, você não precisa remover o esmalte ou refazer o processo, levando apenas cinco segundos para ser realizado.
Feitas de acrílico e aplicadas de como unhas postiças tradicionais. No entanto, o material é feito com nanopolímeros eletroforéticos, uma tecnologia parecida com a de tinta eletrônica (e-ink).
Leia Também:
Como elas funcionam?
Por meio de um dispositivo via Bluetooth pelo aplicativo da marca. O usuário pode selecionar a cor, bastando aproximar o aparelho de cada unha para atualizar a cor da unha.
Além de ser rápida e prática, o produto é resistente à água e não precisa de recarga para manter a cor escolhida. A pré-venda está disponível e custa US$ 95, ou seja R$ 500, a partir de junho de 2026, incluindo cabo USB-C e acessórios extras de aplicação.
Veja:
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes