CONFIRA OS PREÇOS

Tela 'anti-curiosos', IA e mais: veja as novidades da linha Galaxy S26

Novo lançamento da Samsung surge como um concorrente ao Iphone 17, da Apple

Gustavo Nascimento

Por Gustavo Nascimento

25/02/2026 - 19:12 h

Celulares da linha Galaxy S26, da Samsung
Celulares da linha Galaxy S26, da Samsung

Três novos modelos de celulares foram apresentados pela Samsung nesta quarta-feira, 25, com funcionalidades de IA avançadas, além de uma função de tela com proteção de privacidade que não precisa de película. O evento, que aconteceu em São Francisco, nos Estados Unidos, detalhou as novidades do Galaxy S26, do S26+ e do S26 Ultra.

Os smartphones chegam às lojas somente no dia 20 de março, mas já estão disponíveis em pré-venda. Os dois primeiros são vendidos com duas opções de armazenamento (256 GB e 512 GB) e 12 GB de RAM, enquanto o S26 Ultra tem uma terceira versão ainda mais avançada, com 1 TB de armazenamento e 16 GB de RAM.

Confira os preços abaixo

Galaxy S26

  • 256 GB - R$ 7.499
  • 512 GB - R$ 9.099

Galaxy S26 +

  • 256 GB - R$ 9.199
  • 512 GB - R$ 10.799

Galaxy S26 Ultra

  • 256 GB - R$ 11.499
  • 512 GB - R$ 13.099
  • 1 TB - R$ 15.499

Segundo a Samsung, os celulares serão fabricados no Brasil, de forma que eles não serão afetados pelo aumento do imposto de importação para celulares e outras centenas de produtos, anunciado no início de fevereiro pelo Governo Federal.

Ainda segundo a marca, a linha S26 tem potencial para concorrer diretamente com o iPhone 17, lançado em setembro de 2025.

Tela 'anti-curiosos'

Uma das grandes novidades do Galaxy S26 Ultra, modelo mais avançado da linha, é um modo de privacidade na tela do smartphone, sem a necessidade do uso da película de privacidade, que se popularizou no mercado brasileiro nos últimos anos.

Quando ativada, apenas quem está na frente do aparelho consegue ver o conteúdo, enquanto quem está ao lado vê apenas uma tela preta.

Segundo a Samsung, a privacidade da tela pode ser ativada de forma rápida no painel de controle do celular. Ela funciona desativando alguns pontos de luz (pixels) do display, o que ainda ajuda a economizar bateria.

A fabricante permite personalizar esses ajustes, com o recurso funcionando apenas em aplicativos predeterminados, como bancos e WhatsApp, e até mesmo para esconder notificações de mensagens, por exemplo.

Caso o usuário queira também utilizar películas externas de privacidade, que realizam uma função similar, a tela fica ligada o tempo todo.

Inteligência artificial avançada

Ainda de acordo com a empresa, as funções de inteligência artificial na linha Galaxy S26 foram aprimoradas.

Recursos como “Circular para pesquisar” agora conseguem encontrar informações sobre outros elementos na imagem buscada, diferentemente de antes, que apenas um elemento poderia ser pesquisado.

A edição de fotos utilizando inteligência artificial generativa também recebeu melhorias e agora pode responder a instruções para criar novos itens dentro da foto. Para isso, basta digitar ou falar uma frase e a IA irá inserir a ideia na imagem, tentando manter a proporção e se integrar aos elementos existentes.

Além disso, os celulares da marca têm o Gemini, IA do Google, integrados a sua programação desde o ano passado.

Para a linha Galaxy S26, a novidade é a chegada do assistente da Perplexity, que vai funcionar em paralelo com o Gemini e a própria Bixby, da Samsung. Essa nova IA integrada pode ser ativada pelo comando de voz “Hey Plex”.

