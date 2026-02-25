Radar com inteligência artificial começa a operar no trânsito de Salvador; entenda

Radar com IA chega à Afrânio Peixoto e fiscaliza motociclistas sem capacete - Foto: © Fernando Frazão | Agência Brasil

A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) iniciou um projeto piloto de radar equipado com tecnologia de inteligência artificial (IA) na Av. Afrânio Peixoto, voltado à identificação de motociclistas que trafegam sem capacete. O sistema, porém, ainda não emite notificações nem aplica multas, funcionando exclusivamente como um teste para desenvolvimento e aprimoramento da ferramenta.

Como funciona o sistema

Segundo a Transalvador, o equipamento utiliza algoritmos de inteligência artificial capazes de identificar comportamentos de risco no trânsito, com destaque para a detecção de motociclistas sem capacete. A iniciativa segue tendências de outras cidades do país, que já implementaram sistemas semelhantes para reduzir acidentes e aumentar a segurança viária.

“O objetivo do projeto é avaliar a tecnologia e aperfeiçoar sua eficiência antes de qualquer aplicação definitiva”, informou a autarquia. Além disso, o radar permite coletar dados em tempo real, oferecendo suporte para análises futuras sobre comportamento de condutores e planejamento de políticas públicas de trânsito.

Projeto piloto como fase inicial

O teste faz parte de um esforço contínuo da Transalvador para acompanhar inovações tecnológicas na fiscalização de trânsito e estudar ferramentas que possam contribuir para um trânsito mais seguro e inteligente. Atualmente, não há previsão para implementação definitiva do radar em Salvador, mas os resultados do projeto servirão como base para decisões futuras.

IA em rodovias brasileiras mostra resultados expressivos

Novos radares equipados com inteligência artificial já estão em operação em diversas rodovias do país, registrando milhares de infrações e contribuindo para a redução de acidentes. Em apenas cinco meses, sistemas instalados na Rodovia Anhanguera, em Ribeirão Preto (SP), e na Campinas Mogi, em Mogi Mirim (SP), identificaram mais de 20 mil infrações, incluindo uso de celular ao volante, falta do cinto de segurança, transporte incorreto de crianças e até braços para fora da janela durante a condução.

Os equipamentos utilizam câmeras 4K e sensores integrados a sistemas de IA, capazes de detectar comportamentos de risco em tempo real. Segundo dados divulgados, na Anhanguera, apenas uma câmera registrou cerca de 17 mil infrações por não uso do cinto de segurança e 3 mil por uso do celular. Já na Campinas Mogi, o sistema identificou mais de 6 mil casos de ocupantes sem cinto e cerca de 1,5 mil motoristas manuseando o celular.

Além do aumento na fiscalização, a presença da tecnologia teve impacto direto na segurança viária, com redução de cerca de 30% nos acidentes no trecho monitorado da Anhanguera, segundo representantes das concessionárias. O efeito é atribuído à maior percepção de fiscalização pelos condutores, reforçando a importância do uso da tecnologia para prevenção de acidentes.