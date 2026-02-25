Feirão imobiliário chega a Salvador com parcelas de R$ 300

- Foto: Divulgação

Aqueles que vivem com o sonho da casa própria podem tornar o desejo real em Salvador. Entre os dias 11 e 15 de março, a capital baiana vai receber o feirão imobiliário Semana Minha Casa, Minha Vida. A proposta do evento é facilitar a compra de imóveis através de descontos imperdíveis e parcelas reduzidas, principalmente para quem busca o primeiro imóvel.

Ao todo, serão ofertadas mais de três mil unidades habitacionais, com redução de até R$ 100 mil com prestações a partir de R$ 300. Durante os cinco dias, o público encontrará imóveis a partir de R$ 200 mil, além de subsídios de até R$ 55 mil por meio do programa federal. A Caixa estará presente para realizar análise de crédito e agilizar o fechamento dos contratos.

O evento contará com a participação de 10 construtoras, entre elas MRV, Tenda, Direcional e Stanza. Os imóveis estão distribuídos em bairros como:

Sussuarana;

Cajazeiras;

São Cristóvão;

Pirajá;

Paralela;

Stiep;

Costa Azul;

Patamares;

Piatã;

Lauro de Freitas (RMS);

Camaçari (RMS) ;

Praia do Forte (RMS) .

O atendimento será das 8h às 20h, na sede da Imob Inteligência Imobiliária (Imob), localizada na Avenida Paralela.



Entre as condições especiais oferecidas estão entrada facilitada, transporte por aplicativo pago pela organização (ida e volta) e diferentes linhas de financiamento.

Detalhes dos imóveis

Entre os empreendimento está o Forte São Marcelo, em Areia Branca, com apartamentos a partir de R$ 208 mil. O residencial contará com piscina, varanda e possibilidade de parcelamento direto em até 20 meses.

Já o Morada Real, em Pirajá, chega como lançamento, com até 25 meses de pré-obra e valores iniciais de R$ 245 mil.

Há também o Alto Paralela, empreendimento localizado na Avenida Paralela, com previsão de entrega para junho de 2029. O projeto prevê sete torres, 672 apartamentos de dois quartos e opções com giardino. Os valores partem de R$ 240 mil, com exigência de renda familiar mínima de R$ 3,5 mil para enquadramento no programa.