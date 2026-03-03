Menu
INOVAÇÃO E TECNOLOGIA

Brasil desenvolve drone militar de 4 metros capaz de carregar 150 kg de equipamentos

Albatroz Vórtex foi fruto de uma parceria entre a Força Aérea Brasileira e empresas nacionais

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

03/03/2026 - 21:38 h

Imagem ilustrativa da imagem Brasil desenvolve drone militar de 4 metros capaz de carregar 150 kg de equipamentos
-

O Brasil desenvolveu um drone militar com 4 metros de comprimento com capacidade de transportar até 150 quilos de equipamentos e permanecer em operação por até 24 horas. O Albatroz Vórtex foi fruto de uma parceria entre a Força Aérea Brasileira e empresas nacionais.

O drone militaré equipado com motor a jato totalmente desenvolvido no Brasil, a partir de um projeto que representa um passo importante para a autonomia tecnológica do país na área de defesa e vigilância aérea.

Projeção

O sistema foi projetado para:

  • missões de inteligência;
  • vigilância;
  • e reconhecimento, podendo operar tanto em pistas curtas quanto a partir de navios.

O primeiro voo de testes ocorreu na Base Aérea de Santa Cruz, no Rio de Janeiro, como parte de um programa que avalia o desempenho da turbina e a integração entre o motor e a estrutura da aeronave.

O drone foi desenvolvido pela empresa brasileira Stella Tecnologia, enquanto o sistema propulsivo é fruto de engenharia da AERO Concepts. A integração entre as duas tecnologias marca um avanço na capacidade do país de produzir sistemas estratégicos sem depender de fornecedores estrangeiros.

Novo capítulo da tecnologia militar brasileira

A criação do Albatroz Vórtex ocorre em um momento em que o Brasil tem ampliado investimentos em tecnologias ligadas à defesa e ao setor aeroespacial.

Recentemente, outra inovação brasileira chamou atenção internacional: o desenvolvimento de um míssil capaz de ultrapassar 4 mil quilômetros por hora, tecnologia que pode posicionar o país em um novo patamar no cenário da guerra aérea moderna.

Ao mesmo tempo, projetos estratégicos envolvendo satélites e infraestrutura espacial também passaram a atrair interesse internacional e disputas geopolíticas. Um exemplo é o contrato bilionário que colocou a Bahia no centro das atenções de autoridades dos Estados Unidos, diante da possibilidade de instalação de estruturas ligadas ao monitoramento espacial.

Tecnologia que vai além do uso militar

Apesar de nascer no setor de defesa, tecnologias como o Albatroz Vórtex também podem ter aplicações civis. Sistemas desse tipo podem ser usados, por exemplo, no monitoramento ambiental, vigilância de fronteiras, combate a crimes ambientais e resposta a desastres naturais.

Com o avanço de projetos desse tipo, especialistas avaliam que o Brasil começa a consolidar um ecossistema tecnológico capaz de integrar drones, sensores, satélites e sistemas de defesa, ampliando a capacidade estratégica do país nos próximos anos.

Tags:

brasil Defesa drones militares força aérea brasileira Indústria Aeroespacial tecnologia

