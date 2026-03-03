Míssil supera 4 mil km/h e posiciona Brasil em cenário da guerra aérea

Siga o A TARDE no Google

O MAA-1 Piranha supera 4.300 km/h - Foto: Reprodução / Redes Sociais

O mundo vive uma escalada de tensões geopolíticas. Conflitos regionais, disputas por território, guerras tecnológicas e corrida armamentista voltaram ao centro do debate internacional. Diante desse cenário, surge uma pergunta inevitável: o Brasil estaria preparado para um eventual conflito de grandes proporções?

Quando o assunto é defesa aérea, um dos principais ativos nacionais é o MAA-1B Piranha, desenvolvido pela Força Aérea Brasileira em parceria com a indústria nacional. Capaz de ultrapassar os 4 mil km/h, o armamento representa um dos pilares da autonomia tecnológica militar do país.

O que é o MAA-1B Piranha

O Piranha é um míssil ar-ar de curto alcance, projetado para interceptação dentro do alcance visual. Seu desenvolvimento teve início na década de 1970, consolidando o Brasil como o primeiro país da América Latina a projetar e fabricar esse tipo de armamento.

A versão mais moderna, o MAA-1B, elevou significativamente o nível tecnológico do projeto original.

Especificações do MAA-1B Piranha

Alcance: até 10 km

até 10 km Altura máxima de interceptação: 8 km

8 km Comprimento: 2,9 metros

2,9 metros Peso: 88 kg

88 kg Ogiva: 14 kg de alto explosivo

14 kg de alto explosivo Velocidade: Mach 3.5 (aproximadamente 4.321 km/h)

Mach 3.5 (aproximadamente 4.321 km/h) Sistema de orientação: guiagem infravermelha passiva

Com essas características, o míssil oferece alta velocidade de resposta e capacidade de engajamento ágil contra ameaças aéreas.

Comparação com o RBS 70



Atualmente, o Brasil também utiliza o sistema RBS 70 como parte da sua defesa antiaérea de curto alcance. As diferenças entre os dois equipamentos são expressivas.

Especificações do RBS 70

Alcance: 5 km

5 km Altura máxima: 3 km

3 km Comprimento: 1,32 metro

1,32 metro Peso: 15 kg

15 kg Ogiva: 1 kg de fragmentação

1 kg de fragmentação Velocidade: cerca de 1.980 km/h

Enquanto o RBS 70 é mais leve e portátil, o Piranha se destaca pelo alcance ampliado, maior teto de interceptação e velocidade superior a 4 mil km/h.

Comparações e evolução

Ao longo dos anos, o Piranha passou por atualizações que ampliaram sua eficiência no combate aéreo. Equipado com detector infravermelho de banda dupla na versão mais avançada, o sistema consegue identificar com maior fidelidade a assinatura térmica do alvo.

Especialistas apontam que ainda há margem para evolução, como ajustes na ogiva e melhorias no sistema de propulsão para ampliar o alcance. Mesmo assim, o projeto consolidou o Brasil entre os países capazes de desenvolver tecnologia própria nesse segmento.

Onde ele é utilizado



O MAA-1 equipa aeronaves como o A-29 Super Tucano, o A-1 AMX e o F-5 modernizado da FAB. Ele também integra estratégias ligadas ao monitoramento aéreo em áreas sensíveis, como a região amazônica.

Além do uso pela Força Aérea Brasileira, o armamento tem registros de utilização por forças estrangeiras, como a Marinha do Brasil, a Força Aérea Colombiana e a Força Aérea Paquistanesa.