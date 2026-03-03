Trem de alta velocidade vai ligar cidades importantes do Brasil em 1 hora

Siga o A TARDE no Google

Serviço deve entrar em operação em 2031 - Foto: TIC-Trens/Divulgação

O Trem Intercidades (TIC) Eixo Norte, que ligará São Paulo a Campinas, terá velocidade de até 140 km/h e deve percorrer os 101 quilômetros entre as duas cidades em 1h04. A previsão é que o serviço entre em operação em 2031.

Com capacidade para 860 passageiros por viagem, o trem expresso terá passagem estimada em R$ 64. O layout externo, nas cores azul, vermelho e laranja, aposta em design minimalista, com linhas retas e faixas paralelas que reforçam a ideia de velocidade e modernidade.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Além do serviço expresso, o projeto inclui o Trem Intermetropolitano, que fará o trajeto entre Jundiaí e Campinas em 33 minutos, com paradas em Louveira, Vinhedo e Valinhos. A tarifa prevista é de R$ 14, e a capacidade será de até 2.048 passageiros por viagem. As informações são do Estadão.

Obras devem começar em maio

As obras do Intercidades devem começar em maio. Entre Jundiaí e São Paulo, o trem compartilhará a estrutura da Linha 7-Rubi, com previsão de separação futura do transporte de cargas.

O projeto também inclui a modernização da Estação Água Branca, que se tornará um importante centro de integração ferroviária.

O contrato de concessão, firmado após leilão realizado em 2024, terá duração de 30 anos e prevê investimentos de R$ 16,85 bilhões, sendo R$ 9,5 bilhões aportados pelo governo estadual.