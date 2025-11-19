Menu
BRASIL

Trem-bala do Brasil será o mais rápido do continente e pode chegar a 350 km/h

Obra prevê túneis, viadutos e trechos elevados com investimento bilionário

Luan Julião

Por Luan Julião

19/11/2025 - 16:40 h
trem-bala vai conectar Rio de Janeiro e São Paulo
trem-bala vai conectar Rio de Janeiro e São Paulo -

O Brasil se movimenta para assumir um papel inédito no cenário ferroviário sul-americano. Um projeto de alta velocidade aprovado pelo governo federal promete alterar não só o transporte entre as maiores metrópoles do país, mas também o patamar tecnológico da infraestrutura nacional.

O Trem de Alta Velocidade (TAV), planejado para ligar Rio de Janeiro, São Paulo e Campinas, é a aposta que pode colocar o país no mesmo grupo de nações que dominam a tecnologia ferroviária de ponta, como Japão, França, China e Espanha.

Conexão inédita a 350 km/h

A proposta prevê um trem capaz de atingir até 350 km/h, algo nunca antes visto na América do Sul. Com essa velocidade, a viagem entre Rio e São Paulo — que hoje ultrapassa seis horas por rodovia, cairia para 1h45, redefinindo a mobilidade no corredor mais movimentado do Brasil.

O trajeto total terá aproximadamente 510 quilômetros, com média operacional estimada em 300 km/h. Trata-se de um avanço significativo frente aos trens convencionais do país, que raramente superam 160 km/h.

Impacto econômico e modernização do transporte

A perspectiva do TAV vai além de encurtar distâncias. O governo trata o projeto como um marco capaz de transformar fluxos econômicos, estimular novas dinâmicas urbanas e impulsionar a competitividade regional. O Ministério dos Transportes afirma que o trem deve se tornar um “símbolo de modernidade e eficiência para toda a América do Sul”.

Além de aproximar as três cidades, o modelo privilegia eficiência energética e redução de emissões, por ser totalmente elétrico, um ponto visto como essencial para diminuir a dependência de rotas aéreas e rodoviárias.

Engenharia avançada e previsão de operação em 2032

O desenho preliminar do TAV inclui túneis, viadutos e trechos elevados, pensados para garantir estabilidade em altas velocidades e minimizar impacto ambiental.

A construção ainda não começou, mas o cronograma aponta:

  • Início das obras: 2027
  • Entrada em operação: 2032

O custo estimado varia entre US$ 10 bilhões e US$ 20 bilhões, com participação conjunta do governo federal e empresas internacionais especializadas. O edital também prevê transferência de tecnologia de países líderes em alta velocidade ferroviária.

Salto que pode redefinir o transporte no continente

Caso saia do papel, o TAV Rio-São Paulo-Campinas será o trem mais rápido já operado na América do Sul, marcando um avanço histórico para o país. O projeto reúne ambição tecnológica, impacto ambiental reduzido e a promessa de inaugurar uma nova era na mobilidade brasileira.

Impacto Econômico Infraestrutura Brasileira Mobilidade Urbana Tecnologia Ferroviária transporte ferroviário Trem de Alta Velocidade

x