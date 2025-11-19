Mistura de cimento e verniz gera tinta poderosa que renova parede

Tinta caseira para concreto - Foto: Imagem criada com ajuda de IA

Prática, barata e eficaz, a receita caseira de tinta, feita com verniz, cimento e cola, promete cobrir manchas, impermebializar e revitalizar superfícies de concreto. A mistura utiliza materiais comuns, pode ser preparada em casa e dura oito horas para secar.

Ingredientes

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A receita inclui 250 ml de verniz, três colheres de sopa de cimento, 150 ml de cola PVA e 20 g de pigmento em pó. O verniz funciona como ligante; o cimento fornece corpo e capacidade de preenchimento; a cola PVA oferece elasticidade e melhora a aderência; o pigmento determina a cor.

Preparo

O verniz deve ser colocado em um recipiente limpo. O cimento é adicionado e a mistura é mexida até que o cimento esteja incorporado. Em seguida, acrescente a cola PVA e mexa até que a massa fique homogênea. Por fim, adcione o pigmento e continue mexendo até que a mistura fique lisa e firme, sem grumos.

Aplicação

Limpe bem a superfície onde fará a aplicação. Utilize um rolo de pintura para espalhar sobre o local que irá ser aplicada. A primeira demão serve para cobir as manchas e uniformizar a superfície. A tinta irá penetrar nos poros do concreto e formar uma camada para aderir.

O tempo de secagem é de aproximadamente oito horas. Após esse período, a superfície ficará resistente ao desgaste diário.

Recomendações

Trabalhe em ambiente ventilado, certifique-se que a superfície está limpa antes da aplicação e respeite as proporções indicadas. Exceder a quantidade de cimento ou de cola pode alterar a viscosidade e prejudicar a aderência.

Como limpar

A limpeza pode ser feita com água e sabão sem comprometer a cor ou a integridade da camada.