Black Friday: 5 dicas para pequenos negócios surfarem nas vendas
O sucesso depende de uma estrutura tecnológica confiável e de uma jornada de pagamento fluida
Por Carla Melo
Consolidada com uma das datas mais importantes para o varejo brasileiro, a Black Friday já superou até mesmo o Natal em volume de compras. Para pequenas e médias empresas (PMEs), é o momento de colocar à prova a eficiência operacional, o planejamento financeiro e a experiência para clientes
Mais do que aplicar descontos, o sucesso depende de uma estrutura tecnológica confiável e de uma jornada de pagamento fluida e segura. Em 2024, as soluções de pagamento do Itaú Unibanco registraram picos de 1,4 mil transações por segundo, com 100% de disponibilidade sistêmica durante a semana da Black Friday, demonstrando a importância da infraestrutura na performance de vendas.
De acordo com Angelo Russomanno, diretor de Pagamentos para PMEs do Itaú Unibanco, o planejamento começa antes das promoções, com uma estratégia que une precificação inteligente, gestão de caixa e eficiência no checkout.
Veja as principais recomendações para aproveitar o período de forma segura e rentável:
Ofereça múltiplas opções de pagamento.
Dados do banco mostram que, quando cartão e Pix são oferecidos juntos, a taxa de conversão no link de pagamento chega a 95%, contra 68% quando há apenas uma opção. Permitir a escolha do consumidor reduz desistências e amplia as chances de venda. Algumas inovações,
como o Click to Pay, simplificam a jornada de pagamento com uma experiência rápida e simples, sem necessidade de digitar dados do cartão a cada compra – oferecê-lo aumenta as chances de conversão e reduz o abandono de carrinho no e-commerce, além de possuir uma camada adicional de segurança sem aumentar fricção.
Use o Pix como ferramenta estratégica.
O Pix já representa cerca de 40% das transações no e-commerce e segue em crescimento. Além de liquidez imediata e menor custo, o Pix Parcelado e o Pix com Conta Garantida oferecem novas formas de pagamento para o cliente, unindo conveniência na compra e previsibilidade
de caixa para o vendedor. Essas soluções são voltadas ao cliente que realiza a compra, funcionando como crédito ou financiamento, mas trazem benefícios diretos para o lojista. Pagadores com conta no Itaú podem realizar pagamentos via Pix mesmo sem saldo disponível,
pagando de forma parcelada, e o lojista recebe 100% do valor à vista, com liquidez imediata. Isso aumenta as chances de conversão, facilita o pagamento e impulsiona as vendas.
Antecipe recebíveis e preserve o capital de giro.
Com a alta de demanda, soluções de antecipação de vendas ajudam a equilibrar estoque, descontos e margem de lucro, sem comprometer o fluxo de caixa. Entre as disponíveis estão soluções via boleto e cartão, que ajudam as empresas a equilibrar seu fluxo de caixa, reforçar o estoque e alavancar suas vendas.
Reforce a segurança no checkout.
O pagamento é o “momento da verdade”. Autenticação reforçada, uso seguro de links de pagamento e tecnologia antifraude integrada reduzem perdas e aumentam a confiança do cliente. O Itaú mantém índices de chargeback 15% melhor que a média de mercado.
Garanta estabilidade e monitoramento contínuo.
Mais da metade dos lojistas reportou lentidão ou falhas em sistemas durante o pico da Black Friday de 2024, segundo a FGV. Testes de carga e monitoramento em tempo real ajudam a evitar falhas e a manter a experiência do cliente sem interrupções.
