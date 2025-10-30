Black November ou Black Friday: quando vale a pena comprar?

De modo geral, os descontos são mais altos na data principal - Foto: (Foto: Olga Leiria / Ag. A Tarde)

A Black Friday se aproxima e mais de 70% dos brasileiros já estão se preparando para uma das datas mais aguardadas pelos consumidores. É no mês de novembro que a maioria de lojas físicas e virtuais oferecem grandes oportunidades com preços mais baixos ou atrativos.

As promoções que antecedem a data, conhecidas como Black November, se espalham por diversas lojas e categorias, mas de modo geral, os descontos são mais altos na data principal.

Em média, os valores ficam entre 10% e 15% superiores em relação aos praticados nas semanas anteriores.

Segundo levantamento da Cuponation, plataforma especializada em cupons e benefícios digitais, a diferença é mais perceptível em categorias como móveis, decoração e artigos esportivos.

Confira a comparação de preços entre os setores no Black November e na Black Friday :

Nas lojas de departamento:

Black November: 20% a 70%

Black Friday: 30% a 80%

Nos eletrodomésticos

Black November: 20% a 70%

Black Friday: 30% a 80%

Em tecnologia

Black November: 50% a 80%

Black Friday: até 90%

Em esportes

Black November: 50% a 70%

Black Friday: 60% a 80%

Em viagens

Black November: 40%

Black Friday: 30% a 50%

Em moda