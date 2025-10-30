NOVEMBRO
Black November ou Black Friday: quando vale a pena comprar?
É no mês de novembro que a maioria de lojas físicas e virtuais oferecem grandes oportunidades
Por Carla Melo
A Black Friday se aproxima e mais de 70% dos brasileiros já estão se preparando para uma das datas mais aguardadas pelos consumidores. É no mês de novembro que a maioria de lojas físicas e virtuais oferecem grandes oportunidades com preços mais baixos ou atrativos.
As promoções que antecedem a data, conhecidas como Black November, se espalham por diversas lojas e categorias, mas de modo geral, os descontos são mais altos na data principal.
Em média, os valores ficam entre 10% e 15% superiores em relação aos praticados nas semanas anteriores.
Segundo levantamento da Cuponation, plataforma especializada em cupons e benefícios digitais, a diferença é mais perceptível em categorias como móveis, decoração e artigos esportivos.
Confira a comparação de preços entre os setores no Black November e na Black Friday:
Nas lojas de departamento:
- Black November: 20% a 70%
- Black Friday: 30% a 80%
Nos eletrodomésticos
- Black November: 20% a 70%
- Black Friday: 30% a 80%
Em tecnologia
- Black November: 50% a 80%
- Black Friday: até 90%
Em esportes
- Black November: 50% a 70%
- Black Friday: 60% a 80%
Em viagens
- Black November: 40%
- Black Friday: 30% a 50%
Em moda
- Black November: 20% e 70%
- Black Friday: 25% a 80%
