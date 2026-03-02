TECNOLOGIA
Adeus iPhone 15: Apple lança novo modelo 17e e retira antigo de linha
Novo modelo "acessível" chega com chip A19 Bionic e fabricação nacional
Por Isabela Cardoso
A Apple oficializou nesta segunda-feira, 2, o iPhone 17e, seu novo modelo de entrada que promete equilibrar alta performance com um preço mais agressivo para os padrões da marca. O aparelho será fabricado no Brasil e traz como grande destaque o processador A19 Bionic, o mesmo que equipa a linha principal lançada no final do ano passado.
A pré-venda em solo brasileiro começa no dia 9 de março, com a versão inicial oferecendo o dobro de armazenamento pelo mesmo valor de lançamento do seu antecessor em 2025.
Preços e versões no Brasil
O iPhone 17e chega em duas opções de armazenamento e três cores: preto, rosa e branco.
- iPhone 17e (256 GB): R$ 5.799
- iPhone 17e (512 GB): R$ 7.299
Com a chegada do novo modelo, a Apple confirmou a retirada do iPhone 15 do seu catálogo oficial de vendas.
O que muda na ficha técnica?
Embora o visual remeta ao design clássico do iPhone 14 (com o tradicional notch para o Face ID), o hardware interno recebeu upgrades significativos:
- Tela: Super Retina XDR OLED de 6,1 polegadas.
- Câmera: Sensor principal de 48 MP e frontal de 12 MP.
- Conectividade: Estreia do chip C1X, que promete conexões móveis duas vezes mais rápidas que a geração anterior.
- Bateria: Promessa de duração para "o dia inteiro" e suporte inédito para carregamento rápido via MagSafe.
Semana de novidades na Apple
O anúncio do iPhone 17e é apenas o pontapé inicial. A Apple prepara um evento presencial em Nova York nesta quarta-feira, 4, onde são esperados novos MacBooks e modelos atualizados de iPads.
