Homem morre após passar por cirurgia em que extraiu 23 dentes

- Foto: Reprodução

Um homem faleceu após uma cirurgia em que foram extraídos 23 dentes e implantados 12 novos. O incidente gerou uma investigação pela Comissão de Saúde de Yongkang, na província de Zhejiang, conforme reportado pelo Shanghai Daily.

O paciente, chamado Huang, passou pelo procedimento na Clínica Odontológica DeWay em 14 de agosto e morreu de ataque cardíaco 13 dias depois. O termo de consentimento que Huang assinou mencionava a remoção de 23 dentes e a implantação imediata de 12 novos, um método conhecido como "restauração imediata".

A cirurgia foi realizada pelo médico de sobrenome Yuan. Após a operação, Huang relatou dor intensa. Funcionários do hospital, em entrevista ao Jimu News em 3 de setembro, explicaram que a quantidade de dentes removidos em uma única sessão depende da condição de saúde do paciente e é determinada pelo médico.

Leia também:

>> Deolane Bezerra é separada da mãe e transferida para novo presídio

>> Ex-BBB Felipe Prior tem condenação por estupro confirmada

>> Suposto 4º filho de Gugu tem vitória contra herdeiros do famoso

Os dentes da frente podem ser extraídos e implantados no mesmo dia, mas normalmente, os molares exigem um período de espera de três a quatro meses entre a extração e a implantação, segundo um membro da equipe.

No entanto, o termo de consentimento assinado por Huang indica que vários molares foram extraídos e implantados no mesmo dia, o que contraria o procedimento padrão do hospital. De acordo com o Shanghai Daily, a Comissão de Saúde afirmou: "Como houve um intervalo de 13 dias entre o procedimento e a morte de Huang, ainda estamos investigando a causa." A comissão também confirmou que a clínica é uma instituição privada com fins lucrativos, especializada em implantes dentários e endodontia.