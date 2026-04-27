Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MUNDO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CASO FATAL

Homem morre após ser picado por cobra em show

O animal entrou por baixo da calça da vítima durante a apresentação

Franciely Gomes
Por

Siga o A TARDE no Google

Google icon
A picada ocasionou na morte do homem
A picada ocasionou na morte do homem - Foto: Ilustratativa | Freepik

Um homem foi vítima de uma cobra durante um show de serpentes em Hurghada, no Egito. O turista alemão, de 57 anos, morreu após ser picado por um animal que fazia parte da apresentação.

Segundo informações divulgadas pela polícia alemã, o caso aconteceu no início de abril, mas só foi informado nesta segunda-feira, 27. O homem era natural do distrito de Unterallgäu e estava de férias com familiares durante o ocorrido.

Tudo sobre Mundo em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Atirador que invadiu jantar de Trump passa por audiência nesta segunda
Atentado na Colômbia deixa 20 mortos e 36 feridos às vésperas das eleições
Vilão? Camarão é apontado como causa de intoxicação em torneio de tênis

Ele chegou a interagir com os animais no show, quando um dos apresentadores colocou uma cobra em sua calça, que o picou. O alemão foi reanimado ainda no local e levado às pressas para um hospital, porém não resistiu ao veneno.

O incidente está sendo investigado pela polícia alemã, em colaboração com a polícia egípcia, para entender as circunstâncias do caso fatal.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

cobra Egito turista

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
A picada ocasionou na morte do homem
Play

Papa Leão deseja “feliz Páscoa” em português e volta a criticar guerra

A picada ocasionou na morte do homem
Play

Ex-combatente baiano denuncia torturas contra brasileiros na Ucrânia

A picada ocasionou na morte do homem
Play

Baiano escapa, mas mísseis retêm brasileiros no Catar; Dubai é rota de esperança

A picada ocasionou na morte do homem
Play

Por que soldados de Israel transformaram a Bahia em destino pós-guerra?

x