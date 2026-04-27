CASO FATAL
Homem morre após ser picado por cobra em show
O animal entrou por baixo da calça da vítima durante a apresentação
Um homem foi vítima de uma cobra durante um show de serpentes em Hurghada, no Egito. O turista alemão, de 57 anos, morreu após ser picado por um animal que fazia parte da apresentação.
Segundo informações divulgadas pela polícia alemã, o caso aconteceu no início de abril, mas só foi informado nesta segunda-feira, 27. O homem era natural do distrito de Unterallgäu e estava de férias com familiares durante o ocorrido.
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Ele chegou a interagir com os animais no show, quando um dos apresentadores colocou uma cobra em sua calça, que o picou. O alemão foi reanimado ainda no local e levado às pressas para um hospital, porém não resistiu ao veneno.
O incidente está sendo investigado pela polícia alemã, em colaboração com a polícia egípcia, para entender as circunstâncias do caso fatal.
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