Vilão? Camarão é apontado como causa de intoxicação em torneio de tênis

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Um alimento servido na área destinada aos atletas do Madrid Open tem sido apontado como possível causa de uma série de mal-estares entre tenistas que disputam o torneio, realizado na capital espanhola.

Segundo o ex-número 1 do mundo Jim Courier, um taco de camarão estaria por trás de episódios que levaram a desistências recentes na competição. A informação foi mencionada durante transmissão do Tennis Channel.

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Entre os nomes afetados estariam:

Marin Čilić;

Iga Świątek;

Corentin Moutet;

Madison Keys;

Liudmila Samsonova, que apresentaram problemas físicos nos últimos dias.

Cenário

Čilić, por exemplo, não entrou em quadra na última sexta-feira e acabou derrotado por W.O., o que beneficiou o brasileiro João Fonseca, que avançou de fase sem jogar. Ele volta à quadra neste domingo para enfrentar o espanhol Rafael Jodar.

Também neste domingo, 26, a americana Coco Gauff, atual número 3 do ranking mundial, passou mal durante a partida e chegou a vomitar em quadra. Ainda assim, conseguiu se recuperar e venceu Sorana Cîrstea por 2 sets a 1, garantindo vaga nas oitavas de final.

Após o jogo, Gauff afirmou que outros atletas enfrentam sintomas semelhantes. Já Świątek, ex-líder do ranking, abandonou sua partida no sábado (25), visivelmente debilitada, e relatou falta de energia, levantando a suspeita de que um vírus possa estar circulando entre os participantes.