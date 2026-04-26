MAL-ESTAR
Vilão? Camarão é apontado como causa de intoxicação em torneio de tênis
Alimento foi servido na área destinada aos atletas do Madrid Open
Um alimento servido na área destinada aos atletas do Madrid Open tem sido apontado como possível causa de uma série de mal-estares entre tenistas que disputam o torneio, realizado na capital espanhola.
Segundo o ex-número 1 do mundo Jim Courier, um taco de camarão estaria por trás de episódios que levaram a desistências recentes na competição. A informação foi mencionada durante transmissão do Tennis Channel.
Entre os nomes afetados estariam:
- Marin Čilić;
- Iga Świątek;
- Corentin Moutet;
- Madison Keys;
- Liudmila Samsonova, que apresentaram problemas físicos nos últimos dias.
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Cenário
Čilić, por exemplo, não entrou em quadra na última sexta-feira e acabou derrotado por W.O., o que beneficiou o brasileiro João Fonseca, que avançou de fase sem jogar. Ele volta à quadra neste domingo para enfrentar o espanhol Rafael Jodar.
Também neste domingo, 26, a americana Coco Gauff, atual número 3 do ranking mundial, passou mal durante a partida e chegou a vomitar em quadra. Ainda assim, conseguiu se recuperar e venceu Sorana Cîrstea por 2 sets a 1, garantindo vaga nas oitavas de final.
Após o jogo, Gauff afirmou que outros atletas enfrentam sintomas semelhantes. Já Świątek, ex-líder do ranking, abandonou sua partida no sábado (25), visivelmente debilitada, e relatou falta de energia, levantando a suspeita de que um vírus possa estar circulando entre os participantes.
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