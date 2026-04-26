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CLÁSSICO TURCO

Goleiro da Seleção Brasileira é expulso e da soco na cabine do VAR

Brasileiro perde a cabeça após pênalti e revolta repercute

Redação
Por Redação

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Ederson é expulso e dá soco na cabine do VAR em clássico
Ederson é expulso e dá soco na cabine do VAR em clássico - Foto: AFP via Getty Images

A derrota do Fenerbahçe por 3 a 0 no clássico contra o Galatasaray, pelo Campeonato Turco, ficou marcada por um episódio de forte tensão protagonizado por Ederson, goleiro da Seleção Brasileira e ex-jogador do Manchester City.

O brasileiro foi expulso aos 17 minutos do segundo tempo, logo após a marcação de um pênalti para o Galatasaray. Inconformado com a decisão da arbitragem, Ederson reclamou de forma efusiva e acabou recebendo o segundo cartão amarelo, deixando o Fenerbahçe com um jogador a menos em um momento delicado da partida — a equipe já era derrotada por 1 a 0.

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Na saída de campo, o clima esquentou ainda mais. Visivelmente irritado, o goleiro deu um soco na cabine do VAR antes de seguir para o túnel dos vestiários, acompanhado por membros da comissão técnica. O momento foi registrado e rapidamente repercutiu nas redes sociais.

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Com um jogador a menos e abalado emocionalmente após a expulsão, o Fenerbahçe não conseguiu reagir em campo. O Galatasaray aproveitou a superioridade numérica e ampliou o placar, confirmando a vitória por 3 a 0 no maior clássico do país.

Antes disso, o time da casa ainda teve a chance de mudar o rumo do jogo. O brasileiro Anderson Talisca, ex-Bahia, desperdiçou um pênalti quando o placar ainda estava zerado, o que aumentou a pressão sobre a equipe ao longo da partida.

Com o resultado, o Galatasaray segue firme na liderança do Campeonato Turco, agora com 74 pontos, abrindo sete de vantagem sobre o rival, que vê a disputa pelo título ficar ainda mais complicada.

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Futebol internacional VAR

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