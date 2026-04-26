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VAGA CARIMBADA

Borussia Dortmund goleia e garante vaga na Uefa Champions League

Com brilho de Maximilian Beier, aurinegros vencem Freiburg por 4 a 0 e carimbam passaporte europeu

Redação e AFP
Por Redação e AFP

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O atacante português do Dortmund, Fábio Silva, comemora o gol que garantiu a vitória por 4 a 0
O atacante português do Dortmund, Fábio Silva, comemora o gol que garantiu a vitória por 4 a 0 -

O Borussia Dortmund carimbou seu passaporte para a elite do futebol europeu na próxima temporada. Em uma tarde inspirada no Westfalenstadion, a equipe comandada por Niko Kovac não deu chances ao Freiburg e aplicou uma sonora goleada de 4 a 0 neste domingo, 26.

Com o resultado, os aurinegros asseguraram matematicamente a vaga na Uefa Champions League, somando 67 pontos e abrindo distância confortável no G-4 a três rodadas do fim.

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Enquanto o Dortmund celebra a classificação e mira agora o vice-campeonato, a rodada da Bundesliga foi marcada pelo tropeço do Stuttgart, que vê sua permanência na zona de elite ameaçada pela ascensão de Hoffenheim e Bayer Leverkusen.

Domínio aurinegro no Westfalenstadion

O Dortmund resolveu a partida ainda na etapa inicial, demonstrando eficiência máxima. Logo aos 8 minutos, Maximilian Beier abriu o placar. A vantagem foi ampliada rapidamente com gols do guineense Serhou Guirassy, aos 14, e do argelino Ramy Bensebaini, aos 32.

No segundo tempo, a equipe administrou o fôlego e fechou a conta aos 87 minutos com o português Fábio Silva. Com a vitória, o Dortmund retomou o caminho dos triunfos após derrotas recentes e consolidou sua posição de destaque na Alemanha.

“Já garantimos a classificação para a Liga dos Campeões. Portanto, naturalmente, agora queremos o segundo lugar”, afirmou Beier, eleito o melhor em campo.

Jogadores do Dortmund comemoram em frente à torcida no muro amarelo da arquibancada sul após a partida do Campeonato Alemão
Jogadores do Dortmund comemoram em frente à torcida no muro amarelo da arquibancada sul após a partida do Campeonato Alemão | Foto: INA FASSBENDER/AFP

Stuttgart tropeça e vê vaga ameaçada

Se o clima é de festa em Dortmund, a tensão toma conta do Stuttgart. A equipe teve de se contentar com um empate em 1 a 1 em casa contra o Werder Bremen, resultado que custou caro na tabela.

Com 57 pontos, o Stuttgart permanece na quarta colocação — a última que dá vaga à Champions —, mas viu o Hoffenheim (5º) se igualar em pontuação após vencer o Hamburgo. O Stuttgart leva vantagem apenas no saldo de gols (+20 contra +16), o que torna as próximas rodadas decisivas para a permanência no G-4.

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Bayer Leverkusen na espreita pelo G-4

Quem aproveitou o fim de semana para incendiar a reta final foi o Bayer Leverkusen. Ao vencer o Colônia por 2 a 1 fora de casa, o time aumentou a pressão sobre os rivais diretos, reduzindo a diferença para apenas dois pontos em relação à zona de classificação da Champions League.

Com o título já garantido matematicamente pelo Bayern de Munique no último fim de semana, as emoções da Bundesliga agora se concentram totalmente na distribuição das vagas para as competições continentais da Europa.

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