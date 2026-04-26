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Sem aviso, Neymar falta a treino do Santos e gera alerta

Atacante era esperado no CT Rei Pelé, mas ausência gera alerta

Redação
Por Redação

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Neymar falta a treino do Santos sem justificar ausência
Neymar falta a treino do Santos sem justificar ausência - Foto: Raul Baretta/ Santos FC

O Neymar foi ausência no treino do Santos realizado na manhã deste domingo, 26, no CT Rei Pelé. A atividade foi destinada aos jogadores que não viajaram para enfrentar o Bahia, pelo Campeonato Brasileiro. O atacante era esperado, mas não apresentou justificativa para a falta, de acordo com informações da ESPN.

Diante da ausência, o Santos entrou em contato com o jogador e seu estafe para entender o motivo, mas não obteve resposta.

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O trabalho deste domingo marcou o início da preparação para o confronto diante do San Lorenzo, na Argentina, pela CONMEBOL Sul-Americana, marcado para terça-feira, 28, às 19h.

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Neymar era esperado para participar da atividade ao lado de nomes como Gabigol, Gabriel Brazão, Willian Arão e Igor Vinícius, todos ausentes na partida contra o Bahia, mas que devem reforçar a equipe comandada por Cuca no duelo continental.

Já o grupo que esteve em Salvador realizou atividades no CT do Vitória. Os atletas que não atuaram foram a campo, enquanto os titulares fizeram apenas trabalho regenerativo no hotel. A tendência é que Neymar e os demais jogadores se juntem ao restante do elenco diretamente em Buenos Aires, onde o Santos finaliza a preparação para a partida.

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Tags:

futebol brasileiro neymar santos

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