Domingão de futebol: veja todos os jogos e onde assistir ao vivo

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Flamengo x Vitória - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

Se a ideia é passar o domingo na frente da TV, não vai faltar opção. O dia 26 de abril chega com uma maratona de jogos que atravessa continentes, com partidas desde cedo até a noite — e com direito a clássicos de peso no Brasil.

Entre os destaques, dois confrontos chamam atenção: Athletico-PR x Vitória e Atlético-MG x Flamengo, que fecham o dia com cara de decisão no Campeonato Brasileiro.

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Europa abre o dia com sequência de jogos

A programação começa ainda pela manhã, com a 34ª rodada do Campeonato Italiano. Fiorentina x Sassuolo abre os trabalhos às 07h30, seguido por Genoa x Como, às 10h00. Mais tarde, Torino x Inter de Milão entra em campo às 13h00, e Milan x Juventus fecha o dia às 15h45.

Na Inglaterra, o dia também começa cedo. Coventry City x Wrexham joga às 08h00 pela Championship. Pela liga feminina, Tottenham x Manchester United acontece no mesmo horário, enquanto Liverpool x West Ham será às 10h00.

Já na Espanha, a rodada da La Liga traz Rayo Vallecano x Real Sociedad às 09h00, Real Oviedo x Elche às 11h15, Osasuna x Sevilla às 13h30 e Villarreal x Celta às 16h00.

Mais bola rolando pelo continente



Na França, a Ligue 1 tem jogos ao longo do dia, com Lorient x Strasbourg às 10h00. Rennes x Nantes, Le Havre x Metz e Paris FC x Lille acontecem às 12h15, e Olympique de Marseille x Nice fecha às 15h45.

Na Alemanha, Stuttgart x Werder Bremen joga às 10h30, enquanto Borussia Dortmund x Freiburg será às 12h30.

Outros destaques incluem a semifinal da FA Cup entre Chelsea x Leeds United, às 11h00, e a Champions League feminina, com Arsenal x OL Lyonnes às 11h30.

Clássicos e grandes jogos pelo mundo

O domingo ainda reserva duelos pesados fora das principais ligas. Galatasaray x Fenerbahçe se enfrentam às 14h00 pelo Campeonato Turco.

Em Portugal, Estrela Amadora x Porto acontece também às 14h00, e AVS x Sporting será às 16h30. Já na Argentina, Atlético Tucumán x Banfield fecha a agenda internacional às 20h00.

Brasileirão concentra as atenções

No cenário nacional, a 13ª rodada da Série A promete emoção. Às 16h00, Grêmio x Coritiba e Corinthians x Vasco entram em campo.

Na sequência, às 18h30, Athletico-PR x Vitória e Red Bull Bragantino x Palmeiras dão continuidade à rodada.

Fechando o domingo, dois jogos de peso: Atlético-MG x Flamengo e Fluminense x Chapecoense, ambos às 20h30.

Série B completa o dia

A Série B também movimenta o domingo. São Bernardo x Goiás abre a programação às 16h00.

Mais tarde, Ceará x Vila Nova e Operário-PR x Fortaleza jogam às 18h00. À noite, Atlético-GO x Avaí e Criciúma x CRB encerram o dia às 20h30.

Saiba onde assistir

Confira os principais jogos deste domingo, 26, com horários e transmissões:

Campeonatos Nacionais

Brasileirão (Série A):

Grêmio x Coritiba: 16h00 – Globo, geTV e Premiere

16h00 – Globo, geTV e Premiere Corinthians x Vasco: 16h00 – Globo e Premiere

16h00 – Globo e Premiere Athletico-PR x Vitória: 18h30 – Premiere

18h30 – Premiere Red Bull Bragantino x Palmeiras: 18h30 – Premiere

18h30 – Premiere Atlético-MG x Flamengo: 20h30 – Sportv e Premiere

20h30 – Sportv e Premiere Fluminense x Chapecoense: 20h30 – Record, CazéTV e Premiere

Brasileirão (Série B):

São Bernardo x Goiás: 16h00 – Sportv e Premiere

16h00 – Sportv e Premiere Ceará x Vila Nova: 18h00 – Sportynet, X Sports, ESPN e Disney+

18h00 – Sportynet, X Sports, ESPN e Disney+ Operário-PR x Fortaleza: 18h00 – RedeTV!, Canal GOAT e Disney+

18h00 – RedeTV!, Canal GOAT e Disney+ Atlético-GO x Avaí: 20h30 –Disney+

20h30 –Disney+ Criciúma x CRB: 20h30 – Sportynet, X Sports e Disney+

Campeonatos Internacionais

Serie A (Itália): 07h30 – Fiorentina x Sassuolo – Disney+ | 10h00 – Genoa x Como – Disney+ | 13h00 – Torino x Inter de Milão – CazéTV e Disney+ | 15h45 – Milan x Juventus – ESPN e Disney+

Championship (Inglaterra): 08h00 – Coventry City x Wrexham – ESPN e Disney+

Women’s Super League (Inglaterra): 08h00 – Tottenham x Manchester United – Disney+ | 10h00 – Liverpool x West Ham – Disney+

La Liga (Espanha): 09h00 – Rayo Vallecano x Real Sociedad – Disney+ | 11h15 – Real Oviedo x Elche – Disney+ | 13h30 – Osasuna x Sevilla – Disney+ | 16h00 – Villarreal x Celta – ESPN (YouTube) e Disney+

Ligue 1 (França): 10h00 – Lorient x Strasbourg – CazéTV | 12h15 – Rennes x Nantes – CazéTV | 12h15 – Le Havre x Metz – CazéTV | 12h15 – Paris FC x Lille – CazéTV | 15h45 – Olympique de Marseille x Nice – CazéTV

Bundesliga (Alemanha): 10h30 – Stuttgart x Werder Bremen – Canal GOAT e Onefootball | 12h30 – Borussia Dortmund x Freiburg – Sportv, RedeTV!, Canal GOAT e Onefootball

FA Cup (Inglaterra): 11h00 – Chelsea x Leeds United – ESPN e Disney+

Champions League feminina: 11h30 – Arsenal x OL Lyonnes – ESPN 4 e Disney+

Campeonato Turco: 14h00 – Galatasaray x Fenerbahçe – ESPN 3 e Disney+

Liga Portugal: 14h00 – Estrela Amadora x Porto – Disney+ | 16h30 – AVS x Sporting – Disney+

Campeonato Argentino: 20h00 – Atlético Tucumán x Banfield – Disney+