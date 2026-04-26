Atentado na Colômbia deixa 20 mortos e 36 feridos às vésperas das eleições

Pessoas permanecem no local da explosão após um ataque a bomba em El Tunel, na estrada Popayán-Cali, em Cajibio - Foto: JOAQUIN SARMIENTO/AFP

Um violento atentado a bomba chocou a Colômbia neste sábado, 25, deixando um rastro de 20 mortos e 36 feridos no departamento de Cauca, sudoeste do país. A explosão, de proporções devastadoras, atingiu mais de dez veículos em um posto de controle, abrindo uma cratera na via e espalhando terror a pouco mais de um mês das eleições presidenciais de 31 de maio.

As autoridades colombianas atribuem a barbárie a dissidentes das Farc liderados por Iván Mordisco, grupo que rejeitou o acordo de paz de 2016 e mantém controle sobre áreas de narcotráfico.

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O presidente Gustavo Petro classificou os autores como "terroristas" e ordenou força máxima na perseguição aos rebeldes, em um momento em que a política de "Paz Total" do governo sofre duras críticas da oposição por sua suposta indulgência com o crime organizado.

Cenário de guerra e impacto civil

O departamento de Cauca, historicamente castigado pelo narcotráfico e pela presença guerrilheira, foi o epicentro da explosão. Testemunhas relataram cenas de horror, com veículos lançados a metros de distância pela força do impacto e corpos espalhados pela via.

"A população civil sempre se vê presa no meio do conflito", afirmou Elizabeth Dickinson, diretora para a América Latina da ONG International Crisis Group. Segundo o Exército Colombiano, a bomba foi instalada em um posto de controle clandestino montado pelos dissidentes, demonstrando um total desrespeito pela vida de quem transitava pela rodovia.

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Escalada de violência sob sombra eleitoral

O ataque deste sábado é o ápice de uma série de 26 atentados registrados apenas no último final de semana, incluindo um ataque contra uma base militar na cidade de Cali.

A inteligência militar aponta que as facções lideradas por Iván Mordisco utilizam explosivos, drones e fogo cruzado para demonstrar poder e gerar terror entre a população antes do pleito presidencial.

A segurança tornou-se, inevitavelmente, o tema central da disputa eleitoral, onde o senador Iván Cepeda, herdeiro político de Petro, lidera as pesquisas sob a pressão de uma oposição que exige respostas mais rígidas contra o fortalecimento das milícias armadas.

O impasse da "Paz Total"

Desde que assumiu o poder em 2022, o governo Petro tentou, sem sucesso, negociar a paz com as maiores organizações armadas do país. No entanto, a dissidência comandada por Mordisco abandonou as mesas de diálogo em 2024, optando por aumentar a pressão contra civis e as forças de segurança.

O crescimento desses grupos, impulsionado pelas receitas do tráfico de drogas, garimpo ilegal e extorsão, evidencia que o vácuo deixado após o acordo de 2016 foi ocupado por facções que hoje desafiam a soberania do Estado e a estabilidade democrática da Colômbia.