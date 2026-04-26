Cabo de brinquedo rompe e deixa crianças feridas em parque; veja vídeo

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Um acidente aconteceu em um parque de diversões na Feira de Sevilha, na Espanha. O caso ocorreu na noite da última sexta-feira, 24, e deixou quatro crianças feridas.

Cenas do acidente viralizaram nas redes sociais. O incidente ocorreu em uma atração conhecida como “estilingue humano”.

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O que aconteceu?

Um dos cabos da estrutura se rompeu, fazendo com que a cabine onde as vítimas estavam fosse lançada contra uma das colunas de sustentação do brinquedo.

Equipes de emergência, policiais e bombeiros precisaram realizar o resgate de forma manual. As equipes puxaram o cabo para conseguir estabilizar a cabine e retirar as vítimas com segurança.

Dentro do brinquedo havia quatro pessoas, que sofreram ferimentos leves, segundo porta-vozes da polícia. Apenas duas delas foram levadas para hospitais da região para a realização de exames.

O Corpo de Bombeiros local exigiu o fechamento do brinquedo. Já a Justiça espanhola iniciou uma investigação sobre as condições da atração e a validade das permissões de funcionamento.

Veja vídeo: