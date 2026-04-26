ACIDENTE
Cabo de brinquedo rompe e deixa crianças feridas em parque; veja vídeo
Corpo de Bombeiros exigiu o fechamento do brinquedo após ocorrido
Um acidente aconteceu em um parque de diversões na Feira de Sevilha, na Espanha. O caso ocorreu na noite da última sexta-feira, 24, e deixou quatro crianças feridas.
Cenas do acidente viralizaram nas redes sociais. O incidente ocorreu em uma atração conhecida como “estilingue humano”.
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O que aconteceu?
Um dos cabos da estrutura se rompeu, fazendo com que a cabine onde as vítimas estavam fosse lançada contra uma das colunas de sustentação do brinquedo.
Equipes de emergência, policiais e bombeiros precisaram realizar o resgate de forma manual. As equipes puxaram o cabo para conseguir estabilizar a cabine e retirar as vítimas com segurança.
Dentro do brinquedo havia quatro pessoas, que sofreram ferimentos leves, segundo porta-vozes da polícia. Apenas duas delas foram levadas para hospitais da região para a realização de exames.
O Corpo de Bombeiros local exigiu o fechamento do brinquedo. Já a Justiça espanhola iniciou uma investigação sobre as condições da atração e a validade das permissões de funcionamento.
Veja vídeo:
ÚLTIMA HORA— COPE Sevilla (@COPESevilla) April 24, 2026
😲 Se rompe un cable en la atracción 'Superman' de la Calle del Infierno en la Feria de Sevilla
👮♂️ Policía Nacional y Protección Civil ayudan a bajar la plataforma esférica donde estaban los usuarios pic.twitter.com/vu9pu53BaH
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