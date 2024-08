Homem morre com infecção massiva após ser medicado com probióticos

O idoso tomou o probiótico Clostridium butyricum (C. butyricum) em tablets por um mês - Foto: Reprodução | Pixabay

Um paciente japonês de 70 anos faleceu por uma infecção grave causada por um probiótico, já com o diagnóstico de covid-19, infecção bacteriana nos pulmões, pressão alta, sinais de alcoolismo, tabagista e dano severo nos rins. O caso foi registrado na revista científica BMJ Case Reports.



O idoso foi encontrado desmaiado em casa e internado imediatamente. No hospital, ele sofreu uma parada cardíaca, mas foi ressucitado. Como parte do tratamento, ele recebeu antibióticos para tratar a infecção pulmonar, além de outros remédios.

No entanto, durante a internação, o paciente desenvolveu diarreia, provavelmente pelo uso de antibióticos, que podem desbalancear a microbiota intestinal. Por isso, os médicos começaram a administração de probióticos, que ajuda a recuperar as bactérias benéficas do intestino.

O idoso tomou o probiótico Clostridium butyricum (C. butyricum) em tablets por um mês. No 58º dia de internação, o paciente começou a reclamar de inchaço na barriga e cansaço. No dia seguinte, os sintomas progrediram para dor. Os médicos fizeram uma série de exames e perceberam que o homem estava com falência de órgãos e acúmulo alto de gases.

O quadro é chamado de isquemia mesentérica não oclusiva e acontece quando o fornecimento de sangue no intestino é interrompido por razões que não sejam coágulos. Exames mostraram que a bactéria C. butyricum estava presente no sangue do paciente, o que caracteriza uma bacteremia. O paciente morreu no dia seguinte.

Os médicos responsáveis pelo paciente sugerem que o uso deste probiótico seja revisto. Ele é considerado o padrão em alguns países, como o Japão.