Homem tem rosto desfigurado ao ser incendiado na Times Square

Além disso, a vítima ficou com queimaduras nos braços - Foto: reprodução

Um homem, 45, teve o rosto desfigurado após ser incendiado na Times Square, em Nova Iorque, neste domingo, 16. Além disso, a vítima ficou com queimaduras nos braços. O agressor ainda está sendo procurado.

Vídeos que viralizaram nas redes sociais mostram o homem após o incidente com o rosto e o tronco atingidos por queimaduras. A vítima aparece na calçada, sem camisa e encolhida em um cobertor azul, enquanto é colocada dentro de uma ambulância, após o incêndio ser controlado.

Segundo a reportagem do NYP, dezenas de socorristas participam do resgate. O Departamento de Polícia recebeu o chamado de um homem em chamas, na W. 41st com Seventh Ave, pouco antes das 4 da manhã deste domingo.

Testemunhas disseram aos bombeiros no local que alguém jogou um produto no homem, na esquina da 41st com a Broadway, e ateou fogo. As informações foram divulgadas pelo The Post.

A vítima correu por cerca de 30 metros, em chamas, até que uma pessoa saiu de um carro e o encharcou com um extintor de pó. O homem foi para o New York Presbyterian Cornell, onde está em condição estável, segundo a polícia.

O criminoso correu para o norte na Broadway após o ataque, afirmaram os bombeiros ao NYP. As autoridades tentam obter imagens de câmeras de segurança de empresas próximas para identificar o suspeito.