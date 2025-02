Horas após posse, Trump demite 1ª mulher a liderar forças armadas

Primeira mulher a comandar um cargo de alta patente nas forças armadas - Foto: Divulgação | Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, protagonizou a primeira demissão do seu mandato, horas após assumir o cargo de presidente. Trata-se da primeira mulher a comandar um cargo de alta patente nas forças armadas, Linda Fagan.

No mesmo dia da sua posse, Trump rescindiu as diretrizes da administração do ex-presidente Joe Biden que diz respeito sobre a diversidade, equidade e inclusão (DEI), resultando no desligamento de Fagan.

Leia mais

>> Decretaço: Veja medidas assinadas por Trump após a posse

>> "Precisam mais da gente do que nós deles", diz Trump sobre Brasil

>>Reações à posse de Trump chamam a atenção; veja

Na área de segurança, ela assumia comandava a Guarda Costeira desde 2022, anteriormente, Fagan ocupou cargos como o de vice-comandante da força.

Em uma biografia disponibilizado no site da Guarda dizia que a militar "serviu em todos os continentes, desde as neves da Ilha de Ross, na Antártica, até o coração da África, de Tóquio a Genebra, e em muitos portos ao longo do caminho". O texto, contudo, foi excluído da plataforma.

Segundo a CBS, durante sua liderança, a almirante trabalhou para reforçar o recrutamento e a retenção de queda no número de militares em meio à queda no número das forças armadas no país.