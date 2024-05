Idosa de 101 anos é confundida com bebê por sistema de companhia aérea | A TARDE

Uma companhia aérea confunde repetidamente uma mulher de 101 anos com um bebê devido a um problema no seu sistema de reservas de voos.

Segundo a BBB, aparentemente, os sistemas da American Airlines não conseguem calcular que Patricia (o sobrenome não foi divulgado) nasceu em 1922, e não em 2022.

O caso aconteceu quando Patricia viajava entre Chicago e Marquette (Michigan), nos Estados Unidos.



“Foi engraçado que eles pensassem que eu era uma criança pequena e eu sou uma velhinha", disse Patrícia.

"Minha filha reservou a passagem online e o computador do aeroporto achou que minha data de nascimento era 2022 e não 1922 […] A mesma coisa aconteceu no ano passado e eles também estavam esperando uma criança e não eu”, completou.

O assento de Patrícia foi reservado com uma passagem de adulto. No entanto, o sistema informático do aeroporto não conseguiu processar sua verdadeira data de nascimento até agora, por isso registrou a passageira como uma pessoa 100 anos mais jovem.

Próxima viagem

A enfermeira aposentada, que voa todos os anos para ver a família e fugir dos invernos frios, diz que em ambas as ocasiões os funcionários da American Airlines foram simpáticos e prestativos, apesar da confusão.

A American Airlines não respondeu a um pedido de comentário feito pela BBC.

Apesar de ver o lado engraçado, a centenária afirma que gostaria que o erro fosse solucionado., pois lhe causa alguns problemas.