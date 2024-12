Igreja troca padre por robô de Jesus Cristo feito por inteligência artificial

Batizada de Deus in Machina, a instalação foi desenvolvida em parceria com universidade - Foto: Reprodução

A igreja católica Peterskapelle, considerada a mais antiga de Lucerna, na Suíça substituiu temporariamente a figura do padre no confessionário por um avatar de Jesus Cristo, gerado por inteligência artificial (IA), capaz de interagir em até 100 idiomas diferentes.

Segundo o teólogo Marco Schmid, em entrevista ao jornal The Guardian, a iniciativa visa explorar a interação dos fiéis com uma representação digital de Jesus. "Queríamos entender como as pessoas reagiriam a um Jesus Cristo de IA. Sobre o que elas conversariam? Seria interessante dialogar com ele? Acho que somos pioneiros nisso", explicou.

Batizada de Deus in Machina, a instalação foi desenvolvida em parceria com a Universidade de Lucerna, que é especializada em realidade imersiva. Lançada em agosto, a tecnologia utiliza textos bíblicos para gerar respostas em tempo real por meio de uma tela instalada no confessionário. Apesar da inovação, a igreja alerta os visitantes a não compartilharem informações pessoais com o sistema, enfatizando que o avatar não substitui a confissão tradicional.

Reações dos fiéis

Desde o lançamento, cerca de mil pessoas de diversas partes do mundo participaram do experimento. De acordo com a igreja, 70% dos fiéis avaliaram a experiência como "espiritual", destacando o impacto positivo. "Foi surpreendente ver como muitos tiveram um momento religiosamente significativo com esse Jesus de IA", disse Marco Schmid.

No entanto, nem todos se sentiram à vontade com a novidade. Alguns participantes acharam a interação impessoal, apontando limitações nas respostas da IA. "É impossível se comunicar com uma máquina", criticou um visitante.