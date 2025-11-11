Menu
HOME > MUNDO
MISTÉRIO

Imagem de santa aparece misteriosamente em montanha e intriga web

A montanha se tornou ponto turístico após o surgimento da imagem

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

11/11/2025 - 21:34 h
A montanha virou ponto turístico
A montanha virou ponto turístico -

Uma montanha tem chamado atenção na vila de Morcá, próxima à cidade de Sogamoso, na Colômbia. A imagem da Virgem Maria surgiu na pedra de forma repentina e chamou atenção dos moradores do local.

A imagem tem atraído muitos turistas
A imagem tem atraído muitos turistas | Foto: Reprodução | Instagram

Os nativos acreditam que o rosto da santa tenha se formado de forma natural após fragmentos de rocha se desprenderam da montanha. Outros moradores alegam que a imagem foi desenhada ali e não há nada de místico ou religioso por trás do seu surgimento repentino, mas ainda não há uma explicação científica sobre a projeção da imagem.

Registros do local acabaram viralizando nas redes sociais e atraíram diversos peregrinos e turistas curiosos. Um desses visitantes foi o cantor de country Jimmy Ayala, que contou sua experiência no local para os seguidores do Instagram.

Tags:

Colômbia imagem de santa Virgem Maria

x