MISTÉRIO
Imagem de santa aparece misteriosamente em montanha e intriga web
A montanha se tornou ponto turístico após o surgimento da imagem
Por Franciely Gomes
Uma montanha tem chamado atenção na vila de Morcá, próxima à cidade de Sogamoso, na Colômbia. A imagem da Virgem Maria surgiu na pedra de forma repentina e chamou atenção dos moradores do local.
Os nativos acreditam que o rosto da santa tenha se formado de forma natural após fragmentos de rocha se desprenderam da montanha. Outros moradores alegam que a imagem foi desenhada ali e não há nada de místico ou religioso por trás do seu surgimento repentino, mas ainda não há uma explicação científica sobre a projeção da imagem.
Registros do local acabaram viralizando nas redes sociais e atraíram diversos peregrinos e turistas curiosos. Um desses visitantes foi o cantor de country Jimmy Ayala, que contou sua experiência no local para os seguidores do Instagram.
