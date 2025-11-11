Imagem de santa aparece misteriosamente em montanha e intriga web

A montanha virou ponto turístico - Foto: Ilustrativa | Freepik

Uma montanha tem chamado atenção na vila de Morcá, próxima à cidade de Sogamoso, na Colômbia. A imagem da Virgem Maria surgiu na pedra de forma repentina e chamou atenção dos moradores do local.

A imagem tem atraído muitos turistas | Foto: Reprodução | Instagram

Os nativos acreditam que o rosto da santa tenha se formado de forma natural após fragmentos de rocha se desprenderam da montanha. Outros moradores alegam que a imagem foi desenhada ali e não há nada de místico ou religioso por trás do seu surgimento repentino, mas ainda não há uma explicação científica sobre a projeção da imagem.

Registros do local acabaram viralizando nas redes sociais e atraíram diversos peregrinos e turistas curiosos. Um desses visitantes foi o cantor de country Jimmy Ayala, que contou sua experiência no local para os seguidores do Instagram.